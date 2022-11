Romba la passione, nasce il MotoClub Kalena Bikers

In sella

dom 13 novembre 2022

CASACALENDA. Dall’entusiasmo ed impegno di un gruppo di amici accomunati dalla stessa passione nasce a Casacalenda il MotoClub Kalena Bikers.

Un’associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), che si propone di riscoprire il territorio e promuoverne le bellezze attraverso suggestivi percorsi sulle due ruote, diffondere un’educazione alla guida sicura con incontri formativi dedicati a bambini e ragazzi, creare una rete di collaborazioni con altre associazioni tesa a rinsaldare il senso di appartenenza alla nostra comunità, realizzare una sede che rappresenterà per ciascun socio uno spazio di socializzazione nel quale incontrarsi e stare in compagnia nonché organizzare eventi sociali coinvolgendo attivamente, all’interno di laboratori, persone con disabilità ricorrendo alla moto-terapia come strumento di inclusione.

Con questi obiettivi, sabato sera 12 novembre, ospitati dalla ProLoco di Casacalenda nella manifestazione “Castagne e Vino novello 2022” in piazza, l’Associazione ha avviato il tesseramento, fornito informazioni sulle iniziative che si intraprenderanno nel prossimo futuro ed ha accolto tutti i suggerimenti e le idee che il pubblico numeroso ha voluto portare al club.

La serata è proseguita con la degustazione di castagne arrosto, vino rosso della Cantina Steiger di Casacalenda e le classiche sagnette e fagioli preparate amorevolmente dai ragazzi della ProLoco.

