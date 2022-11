“Festa Eucaristica”, verso l'incontro con monsignor D'Ambrosio

ROTELLO. Rotello si prepara a vivere l’antica e molto sentita “Festa Eucaristica”. Domenica 20 novembre, ultima domenica dell’anno liturgico, come da antica tradizione, sarà dedicata alla solennità di Cristo Re dell’universo; la comunità di Rotello vivrà un intenso momento di Fede, incentrata sulla presenza reale di Gesù nelle specie eucaristiche.

La settimana che precede la solennità di Cristo Re sarà interamente dedicata alla riflessione sul dono dell’eucaristia e sulla vita della comunità. La festa eucaristica sarà preceduta da tre giorni, ricchi di importanti iniziative. Testimonianze, celebrazioni eucaristiche e adorazione eucaristica sono i tre temi fondamentali su cui verteranno gli eventi. Nella prima giornata, il 17 novembre, sarà presentato alla comunità diocesana, il “Congresso eucaristico nazionale” svoltosi a Matera lo scorso luglio, dalla viva testimonianza della professoressa Cristina Cornacchione, membro della commissione liturgica diocesana che ha rappresentato la diocesi Matera. Al termine della testimonianza celebrerà l’eucaristia padre Maurizio, meglio conosciuto come padre Nike; nell’omelia racconterà la sua conversione e l’importanza dell’eucaristia nella sua vita. Il secondo giorno, 18 novembre, verterà sull’importanza dell’eucaristia nella vita quotidiana e comunitaria, con una preziosissima e intensa testimonianza delle sorelle Clarisse del monastero Santa Speranza di San Benedetto del Tronto. Il terzo giorno, 19 novembre, verterà sulla santità ed eucaristia.

La testimonianza di Antonella Salvato, mamma di Giovanni Bergantino, accompagnerà i fedeli nella comprensione dell’amore di Dio e nel vedere, la sua opera provvidente, anche nelle cose meno belle che accadono. Al termine della testimonianza il parroco di Rotello, don Marco Colonna, presidierà l’eucaristia con l’assistenza del diacono Francesco Armenti. L’omelia sarà tenuta da don Francesco Armenti che, attraverso il racconto della propria vita, metterà in luce la provvidenza di Dio e la Santità nella vita quotidiana. Prima dell’offertorio, le mamme che hanno perso per vari motivi i loro figli, saranno chiamate ad accendere una candelina ai piedi dell’altare, pronunciando ad alta voce il loro nome. La celebrazione eucaristica sarà offerta per tutti i figli in Cielo. Domenica 20 novembre la celebrazione eucaristica sarà presieduta da Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio; al termine della Santa Messa seguirà la processione eucaristica per le strade cittadine.

Saranno allestiti lungo il tragitto alcuni altari, presso i quali si pregherà secondo le intenzioni pensate e scritte dai ministri straordinari dell’Eucaristia di Rotello.

