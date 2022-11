Un "Premio a Termoli": nasce l'istituto Achille Pace

TERMOLI. Un momento emozionante è stato vissuto nella mattinata di oggi, lunedì 14 novembre. La dirigente scolastica Luana Occhionero, del comprensivo di Difesa Grande ha sottolineato come «Grande è l’emozione e dirompente è l'energia che invade i corridoi dell’Istituto scolastico, il quale finalmente potrà dare lustro al suo nuovo nome ed inaugurare la stele raffigurante l’intitolazione della Scuola. Il ringraziamento va all’amministrazione comunale per questo dono che abbiamo deciso di posizionarlo lungo il viale perché chiunque passi potrà leggere e potrà chiedere di Achille Pace. Questo viale è visto come il luogo della memoria e del ricordo.

Per gli adulti è un nome noto, per i piccoli ci stiamo lavorando. Siamo orgogliosi della nostra scuola e di questa intitolazione ad Achille Pace».

Tra gli applausi il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha preso la parola e ha sentitamente ringraziato la dirigente Occhionero per la «sua intraprendenza. Bisognava dare un volto e una dignità al polo scolastico di Difesa Grande e, oggi, questo nome dona risalto alla città di Termoli. Il nome del grande maestro Achille Pace. Un piccolo segnale di amicizia e di affetto per colui che ha fatto tanto per la città di Termoli. Avrete l’occasione di poter ammirare le grandi opere del maestro. Opere che vi lasceranno sognare».

Seppur costituito solo nel 2019 in seguito al dimensionamento che ha coinvolto le scuole di Termoli, l’Istituto comprensivo ha visto negli ultimi tempi grandi cambiamenti: un ingente intervento di riqualificazione ed un nuovo nome, fortemente voluto da tutto il personale scolastico e dagli organi collegiali.

La volontà di cambiare nome nasce da un sentimento condiviso di appartenenza e dal desiderio di darsi una propria identità in grado di abbracciare l’intera comunità scolastica: la scuola non si dovrebbe identificare solo in un quartiere ma in una comunità educante che persegue il medesimo orientamento pedagogico e didattico.

L’Istituto comprensivo ha voluto individuare il nome di una persona in grado di rappresentare la nostra scuola, un uomo da ricordare per il suo contributo alla valorizzazione della città di Termoli e più in generale alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano.

Il nome del Maestro Achille Pace è risultato da subito calzante, quasi una seconda pelle per la nostra scuola: “un grande artista che non ha mai dimenticato le proprie origini molisane e termolesi, cercando con orgoglio per tutta la vita di tornare alla propria terra, portando con sé il capitale più importante che aveva conquistato: l'arte e la cultura per farne dono alla terra che gli aveva dato i natali”. Questa frase, viva testimonianza della famiglia Pace, è faro per la nostra scuola.

