Guglionesi accoglie il "neo cittadino onorario" Stefano Zamagni

GUGLIONESI. Il neo cittadino onorario, il professor Stefano Zamagni, professore universitario e presidente dell’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali, è arrivato a Guglionesi sabato 12 novembre.

Ad attenderlo presso la sala consiliare del comune di Guglionesi, un’aula gremita di gente e curiosi, oltre al sindaco Mario Bellotti, il vice sindaco Giuliano Senese, il consigliere delegato alla cultura Michele D’Anselmo e la presidente del Consiglio comunale Barbara Morena.

Per l’occasione, il primo cittadino Bellotti e la presidente del Consiglio Morena, hanno consegnato al professor Zamagni dei doni simbolo della guglionesanità: la medaglia con l’effige di Sant’Adamo e lo stemma del paese sono stati donati dal sindaco mentre una lanterna in onore di San Nicola è stata regalata dalla Morena, da anni vicina all’Onlus San Nicola. La Morena ha anche consegnato un suo personale regalo, realizzato a mano da lei.

Dopo i saluti di rito e le consegne dei doni, il professor Zamagni ha tenuto la sua “Lectio magistralis” sull’economia civile. Il professor, infatti, è stato tra i primi, in Italia, a riscoprire e far conoscere il valore e la modernità di quella che, nel 700 Antonio Genovesi battezzava con il nome di “Economia civile”.

«Oltre l’ottanta per cento della ricchezza mondiale è in mano a soli 5 colossi. Non è possibile risolvere il problema della povertà se l’economia è totalmente depauperata da condizioni di spalmabilità e di reciprocità. La felicità, non connessa al danaro, come spesso si vuol ignorare, è l’essenza di un graduale ritorno alle condizioni di raccomandata consapevolezza che, solo l’interconnessione ragionata, il ritorno alle radici, le condizioni di ragionevole reciprocità, ci permetteranno di tornare a sperare in un Mondo migliore. La globalizzazione, con l’agghiacciante strapotere economico di pochi, ci rende schiavi di un sistema che non può che determinare negatività e guerre che finiscono, e finiranno, di continuare ad arricchire i ricchi e impoverire ulteriormente i ceti meno abbienti. Non permettiamo di dichiararci senza speranza, amplifichiamo la conoscenza dell’economia civile e riporteremo al centro della vita quella perduta felicità che ci rende liberi e determinante per le future migliori condizioni di vita. Ormai lo spopolamento con l’impellente sudditanza dall’intelligenza artificiale, se non “curata”, quest’ultima, nei particolari, ci porteranno ad essere dei numeri, e non degli esseri pensanti. Non lasciamo al caso, ed in mano ad una politica, sempre meno polis e più condizionata da agenti esterni rivelanti voracità e determinazione alla “fagocito” da lupi mannari, il futuro di un mondo ormai non più distintivo e pieno di distinguo».

Una cittadinanza onoraria che per un paese come Guglionesi vuol dire tanto e arriva in un periodo in cui bisogna interpretare le vere esigenze economiche di un Mondo sempre più globalizzato e quindi, sempre meno libero da poteri forti, da posizioni egemoniche, sempre meno equitativo.

A differenza dell’economia politica, che si concentra sulla crescita economica (espressa comunemente con il PIL), l’economia civile si concentra sullo sviluppo dell’uomo nelle sue tre dimensioni: materiale (economica), socio-relazionale e spirituale.

Un altro mondo è possibile, soprattutto un altro modello sociale ed economico che metta sullo stesso piano la produzione del Pil come quella della felicità degli individui, gli utili come la loro redistribuzione. È sicuramente tardi ma non è mai troppo tardi per invertire rotte, tendenze, opinioni. La religione, in primis, ci insegna che spesso e volentieri dopo l’errore, se dismesso, si può, consapevolmente, tornare ad essere felici. Che la felicità sia parte essenziale delle fondamenta, per la solida base di una nuova virtù e di nuova condizione di civiltà eticamente ed economicamente sostenibile.

