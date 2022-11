Caro bollette, il Csv Molise resta aperto full time solo al San Timoteo

TERMOLI. Un provvedimento temporaneo che non produrrà disagi all’utenza.

Il CSV Molise ha deciso di lanciare un messaggio contro il caro bollette fissando la chiusura dei propri uffici di Campobasso e Isernia il mercoledì pomeriggio.

Si tratta di una disposizione, che sarà utile a ridurre i costi dell’energia, alla luce degli ingenti rincari che si stanno ancora registrando e che non risparmiano alcun comparto, compreso il Terzo Settore.

Dal prossimo 23 novembre, quindi, le sedi dei due capoluoghi molisani chiuderanno alle ore 13, mentre resterà operativa tutta la giornata quella di Termoli, posta all’interno dell’ospedale San Timoteo.

I vertici del CSV Molise sono certi che queste tre ore di chiusura a settimana, per gli uffici di Campobasso e Isernia, non determineranno grosse criticità, in quanto il presidio bassomolisano riuscirà a rispondere, il mercoledì pomeriggio, alle richieste che verranno avanzate da ogni angolo della regione.

Tale decisione, frutto di un’attenta riflessione interna alla struttura, resterà in vigore esclusivamente per il periodo invernale ed è stata causata dalle difficoltà del momento attuale che vengono avvertite sensibilmente da imprese, famiglie, ma anche dalle associazioni di volontariato e da chi, come il CSV Molise, opera in loro favore del tutto gratuitamente.

