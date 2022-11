62esimo Premio Termoli: verso la presentazione del catalogo

TERMOLI. Lunedì 21 novembre alle ore 19, il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli ospita la presentazione del catalogo del LXII Premio Termoli a cura di Laura Cherubini. L’evento alla presenza della curatrice è anche l’occasione per una apertura speciale del museo dalle 18 alle 20.

Prodotto dal MACTE nel 2022, con un progetto grafico di Sezione Grafica e stampato da Manfredi Editore, il volume raccoglie gli sguardi dei numerosi protagonisti del LXII Premio Termoli. Si apre con una conversazione tra Laura Cherubini, Caterina Riva e Andrea Viliani, che compongono la giuria del premio, cui fanno seguito i testi dei quattro selezionatori – Paola Ugolini, Lorenzo Madaro, Giacinto Di Pietrantonio e Francesco Garutti – responsabili delle proposte della Sezione Arti Visive che ha raccolto i lavori di dodici artisti, diversi per generazione e linguaggio. Conclude il volume il testo scritto a due mani da Domitilla Dardi e Angela Rui che introduce la Sezione Architettura e Design. Un'ampia documentazione fotografica di Gianluca Di Ioia consente al lettore di conoscere il lavoro degli artisti e i progetti degli architetti presentati in mostra al MACTE.

Tra le novità introdotte da uno tra i più longevi Premi del panorama artistico italiano, il lancio di una sezione di concorso dedicata all'Architettura e al Design, che ha premiato un progetto dedicato a una nuova pensilina per autobus per la città di Termoli, oggi in fase di realizzazione.

L'opera Oro Colato di Bruna Esposito, vincitrice con la modalità del premio-acquisto, è andata a incrementare la prestigiosa collezione del Premio Termoli dal 2019 affidata al Museo MACTE.

