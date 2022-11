Arricchita la biblioteca di Montenero coi libri finanziati dal Ministero

MONTENERO DI BISACCIA. Sono arrivati nei giorni scorsi presso la Biblioteca Comunale E. A. Paterno, i primi libri acquistati grazie al contributo di 4.366,09 euro, ottenuto dal Comune di Montenero di Bisaccia a seguito della domanda presenta per un bando predisposto dal Ministero della Cultura. Circa 100, dei quasi 240 testi ordinati, sono arrivati quindi a destinazione; nelle prossime settimane inizieranno le necessarie e scrupolose operazioni di catalogazione, al termine delle quali gli utenti potranno consultare i nuovi volumi.

“Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco Simona Contucci – per l’arrivo dei nuovi libri presso la nostra Biblioteca; sappiamo tutti che la lettura riveste un ruolo fondamentale per la crescita di ogni persona, ed è per questo motivo che abbiamo voluto dare nuova linfa ai circa 8.500 libri già presenti in questo luogo della cultura.

Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento alle ragazze e ai ragazzi che hanno svolto e stanno svolgendo attualmente il Servizio Civile Universale all’interno della Biblioteca E. A Paterno, attraverso il progetto Piazze del Sapere: è anche grazie a loro che questa struttura sta continuando a fornire i servizi all’utenza, coinvolgendo anche i bambini attraverso letture a loro dedicate, organizzate dagli insegnanti della Scuola dell'Infanzia Statale di Montenero”.

