«Un albero per ogni nato», torna l'iniziativa a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Torna anche quest’anno l’iniziativa “Un albero per ogni nato”, l’evento ideato per celebrare e accogliere i bimbi nati nell’anno precedente, attraverso la piantumazione di alberi e arbusti in un’area specifica del paese.

La messa a dimora di piante autoctone, fornite dal Vivaio Forestale Arsarp “Le Marinelle”, è prevista per domenica 20 novembre 2022, a partire dalle ore 10, presso il giardino della Scuola Primaria di Piazza della Libertà, accessibile dall’ingresso di Via Beato Matteo (vicino l’ufficio postale). Sono invitate a partecipare le famiglie e i bambini.

“La scelta dell’area per la piantumazione– dichiara la consigliera con delega all’Ambiente, Fiorenza del Borrello – ha un grande valore simbolico: i bambini nati nel 2021 sono i futuri alunni della scuola dove le piante cresceranno. La messa a dimora delle piante presso il giardino della Scuola Primaria inoltre, ha lo scopo di riqualificare l’area, anche a seguito della rimozione, avvenuta qualche mese fa, di alberi pericolanti e arbusti ormai vecchi e privi di linfa vitale.

Con questa iniziativa, che si svolge a ridosso della Giornata Nazionale degli Alberi fissata per il 21 novembre di ogni anno, l’Amministrazione comunale conferma la propria predisposizione naturale alla salvaguardia dell’ambiente e all’incremento costante del patrimonio verde del nostro territorio”.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Bottega degli Incanti e l’Istituto Omnicomprensivo di Montenero.

Inoltre per il secondo anno di seguito l’iniziativa, che vede capofila il Comune di Montenero, si svolgerà anche nei Comuni di Mafalda, Tavenna e Campomarino, grazie alla sinergia tra le Amministrazioni coinvolte, le Associazioni La Bottega degli Incanti, Ambiente Basso Molise e l’Arsarp, con eventi in programma sui rispettivi territori.

Galleria fotografica