Gocce di civiltà, il "corto" scelto come simbolo dall'Ordine dei Medici

TERMOLI. Ancora in copertina il cortometraggio Gocce, pluripremiato a livello nazionale, con Noemi Bordi e l'albero Fausto quali protagonisti.

Anche quest'anno nella settimana dedicata alle vittime di violenza di genere la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Campobasso, in prima linea in questa dura lotta, ha organizzato un momento di approfondimento, di riflessione e anche di scoperta di nuovi percorsi per sensibilizzare sull'argomento. Lo ha fatto insieme alla cooperativa sociale Kairos, mettendo in rete esperti che lavorano sulle persone da diversi fronti professionali.

"Oltre a medici e infermieri abbiamo coinvolto psicologi e psichiatri, magistrati e avvocati, assistenti sociali ed insegnanti, forze dell'ordine e istituzioni, studenti e operatori del sociale. Tutti in qualche modo hanno o possono avere un ruolo nella quotidiana ricerca di risposte e sostegno in favore di molte donne in difficoltà - ha spiegato la dottoressa Antonella Giordano, presidente della Commissione Pari Opportunità OMCeO Campobasso - aspettiamo tutti i cittadini, senza alcuna esclusione, per riflettere insieme su strategie e proposte volte a fermare questa strage". Per l'occasione verrà presentato il cortometraggio Gocce, da cui l'evento prende il nome, del regista Simone D'Angelo: lo strano caso di una donna che incontrò un Ulivo. Ecologia interiore e territorio, dunque, per uscire dal tunnel della violenza subita e per prevenirla.

Questo il nucleo della mattinata in cui all'informazione degli esperti si affiancheranno momenti di grande coinvolgimento emotivo e, naturalmente, il dibattito tra i presenti. L'appuntamento è per sabato 19 novembre 2022, alle ore 9, nell'auditorium della Fondazione Molise Cultura (Ex-Gil, via Milano) a Campobasso