Un docufilm dedicato a Mimmo al Festival del Cinema di Torino

Per non dimenticare gio 17 novembre 2022

TERMOLI. Ancora vivo il ricordo in città di Domenico Farina, il 50enne avvocato deceduto nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, nella Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stato ricoverato poco meno di 5 mesi prima, per le conseguenze dello schianto avuto in bici contro un camion fermo in via Elba. Si stava recando a fare la dialisi all’ospedale San Timoteo, ma il destino ha scelto per lui la strada del Paradiso.

Un ricordo vivo che travalica i confini della nostra città e del Molise e che sarà forgiato anche a Torino, Festival del Cinema, perché la regista M. Deborah Farina – stesso cognome ma nessuna parentela – dedicherà a Mimmo il nuovo documentario «MILANO CALIBRO 9: LE ORE DEL DESTINO», che la regista ha deciso di dedicare anche alla memoria di Domenico nei titoli di coda.

M. Deborah Farina è regista, autrice e studiosa di cinema underground. Scrive diversi testi tra cui Filmakers. Le storie del cinema indipendente e Rockumentary & Concert Film, Manuale del Cinema Rock. Allieva del leggendario regista americano Albert Maysles, realizza film e documentari: da Paranoyd (noto come il ‘caso del cinema indie italiano’), a Anarchitaly, trasposizione della retrospettiva “Orizzonti” di Venezia.68, a Down by Di Leo. Viaggio d’amore alla scoperta di Fernando Di Leo.

