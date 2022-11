Guglionesi chiama Montreal, nasce l'intesa sul "Turismo delle radici"

GUGLIONESI. Un triangolo territoriale che punta al turismo delle radici, è quello che domani, a Montreal, vedrà la firma di un protocollo ad hoc grazie all’opera della delegazione abruzzese-molisana.

Alle 9.30 ci sarà un Incontro presso la Camera di Commercio italo-canadese, alle 11.30 Cerimonia a Casa d’Italia, in video collegamento col comune di Guglionesi (in presenza di rappresentanti di Casacalenda, Jelsi, Montorio dei Frentani, San Martino In Pensilis), l’istituto omnicomprensivo di Scerni, l’istituto Superiore Pilla di Campobasso, l’istituto superiore turistico di Castel di Sangro, l’istituto comprensivo di Bojano, l’istituto comprensivo di Casoli, l’istituto comprensivo di Colli a Volturno, la nuova direzione didattica di Vasto.

La firma del protocollo avverrà tra Casa d’ Italia di Montreal, “Energie per le Radici” Aps di Isernia, famiglia abruzzese di Montreal, Associazione nazionale sociologi d’ Abruzzo e Molise, Tour operator Leo Faustini di Montreal e Pmi services di San Salvo.