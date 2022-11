A Larino la festa dei giovani: ospite l'attore Simone Riccioni

LARINO. In preparazione alla 37esima Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona (1-6 agosto 2023) il vescovo Gianfranco e la Commissione di Pastorale Giovanile della diocesi di Termoli–Larino promuovono la “Festa dei Giovani della Diocesi” in programma a Larino domenica 20 novembre 2022 dalle 16 al Santuario dei Santi Martiri Larinesi. Il tema dell'evento è Rise-Up e si lega al messaggio del Santo Padre Francesco rivolto ai giovani per accompagnarli in questo entusiasmante cammino aperto a tutti: "Maria si alzò e andò in fretta" (Lc 1,39).

Dal 2021, con annuncio del Papa a novembre 2020, la celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù nelle chiese locali è passata dalla domenica delle Palme alla domenica di Cristo Re: “La celebrazione diocesana della Gmg passerà dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Cristo Re. Al centro rimane il Mistero di Gesù Cristo Redentore dell’uomo, come ha sempre sottolineato San Giovanni Paolo II, iniziatore e patrono delle Gmg. Cari giovani, gridate con la vostra vita che Cristo vive e regna! Se voi tacerete, grideranno le pietre!”.

Di seguito il programma della Festa dei Giovani: dalle 16 arrivi e accoglienza e attività di conoscenza; alle 17 Preghiera presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca e, a seguire, testimonianza di Simone Riccioni; alle 18.30 Festa animata da I Folli. È prevista la cena a base di cavatelli grazie all’amorevole dedizione delle signore della Comunità Pastorale di Larino.

Durante la Festa dei Giovani sarà presente Simone Riccioni: attore, scrittore, sceneggiatore e produttore. Volto noto della tv in diversi spot pubblicitari e fiction come Che Dio ci aiuti, nel 2016 è stato produttore, co-sceneggiatore e attore protagonista del film “Come saltano i pesci” che ha vinto il premio come attore rivelazione al “Gold Elephant Festival” di Catania. Durante l’incontro Simone Riccioni racconterà la sua esperienza di fede alla luce del tema Rise-Up che lo accompagna in tutta la sua brillante carriera.

In questa occasione il vescovo farà dono ai giovani della "Croce dei Giovani della Diocesi di Termoli Larino", che li accompagnerà nel cammino di preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona dal 1 al 6 agosto 2023, e oltre...!

