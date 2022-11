"La forza delle parole", lo scrittore Christian Antonini ospite "virtuale" all'istituto Achille Pace

TERMOLI. L’Istituto Comprensivo Achille Pace di Termoli, dopo l’importante giornata vissuta lunedì scorso, è già attivo in vista del prossimo evento che pone l’accento sull’importanza della lettura. Anche quest’anno, infatti, l’Istituto ha organizzato due giornate tematiche che promuovono l’amore per i libri e la lettura: Io leggo perché e Libriamoci.

Il primo evento ha visto l’impegno di molti nella donazione di libri tramite il loro acquisto nelle librerie convenzionate, mentre il secondo prevede, a partire dal 17 novembre, momenti di lettura a scuola con ospiti d’eccezione.

L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva.

Il tema istituzionale di quest’anno, proposto dal contest nazionale, è Se leggi sei forte! Un motto che, come sottolineano gli organizzatori, ci permette di riflettere su come la lettura possa essere strumento che rende più forti e consapevoli, dunque autenticamente liberi.

Gli eventi, a cura dei docenti di lettere Diomira Anzovino, Antonella Giorgetta, Pierpaolo Girotti e Debora Tambone ieri hanno coinvolto gli alunni nell’iniziativa “Vi regalo una fiaba”. Alle ore 9 le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo Grado hanno preso parte al Contest nazionale Lettura ad alta voce. Lettore per un giorno l’assessore Michele Barile che presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Achille Pace di Termoli ha illustrato ai ragazzi delle fiabe tratte dal libro di Liliana D’Angelo Le fiabe più belle.

“La forza delle parole” è invece ciò che avverrà oggi.

Alle ore 9 classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado avranno la possibilità di partecipare all’incontro, in modalità online, con lo scrittore Christian Antonini vincitore del premio nazionale Il Gigante delle Langhe 2016.

L’autore parlerà ai ragazzi del suo amore per la lettura e la scrittura e leggerà delle pagine tratte dal suo romanzo Le parole nel vento, edito da Giunti.

Le attività previste per il contest Libriamoci sono patrocinate dal Comune di Termoli in riferimento al Patto per la Lettura Termoli Città che Legge.

