Si conclude oggi la settimana di "Libriamoci" anche a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si conclude oggi la settimana di "Libriamoci" nelle scuole, l'iniziativa nazionale che vede tutte le aule italiane impegnate nella valorizzazione della lettura e della condivisione.

Ricco il calendario di eventi organizzato dall'Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, con iniziative variegate a cura di docenti e lettori per gli studenti di tutti i plessi e ordini di scuola, dai piccolissimi dell'infanzia, fino agli alunni più grandi della secondaria di secondo grado.

Centrale è stata appunto la parola raccontata che, dalla pagina scritta, è diventata veicolo di emozioni e nuovi spunti di riflessione e di crescita.

Tra gli ultimi eventi, quelli dedicati alla scuola dell'Infanzia, con lettrici esterne il sindaco Simona Contucci e la dirigente Ettorina Tribò, e alla primaria, con lettrici le maestre Fummo e Lamelza.

L'iniziativa, che per gli alunni del primo grado ha preso il nome di "Voli di carta", ha voluto sottolineare il valore della lettura per poter spiccare il volo, attraverso il potere della fantasia e quello delle parole, ancora una volta fonte di bellezza e verità, per cieli di carta per i sognatori di domani.