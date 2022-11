“Il Cantore dei Contadini”, sulle tracce di Francesco Jovine

GUARDIALFIERA. Un appuntamento di rilievo culturale nel silenzio del piccolo comune molisano. Luogo di nascita dello scrittore Francesco Jovine. Nel cuore del “borgo della pietra”, un’autentica sentinella sul il lago, dove riaffiora la gobba del cosiddetto “Ponte di Annibale” che, per tutto l’anno, resta ingoiato dalle acque, è stato presentato il volume “Il Cantore dei Contadini”, Francesco Jovine e Le terre del Sacramento, scritto da Antonio Mucciaccio. Valente storico, saggista, simpatico narratore e cattedratico itinerante. Dotato di una vis espressiva di altro profilo culturale, puntualmente capace di coinvolgere, grazie alla sua ironia, anche i non addetti ai lavori. Un volume di 714 pagine. A tutto campo entra nel mondo di Jovine tirando fuori documenti esemplari e non poche storie inedite che appassionano il lettore. Un lavoro di ricerca, dunque, lungo e faticoso che esplora ogni aspetto della vita di famiglia dando voce al mondo di chi nella vita ha sempre sofferto tanto.

“Il cantore dei contadini” è stato presentato nella Sala Conedera in presenza delle autorità locali e di studiosi esperti delle opere dello scrittore di Guardialfiera. Ha moderato gli interventi l’Assessore alla Cultura Itala Troilo. Il sindaco del paese Vincenzo Tozzi ha portato i saluti di rito. Soffermandosi sulle iniziative del Comune per valorizzare una figura di spicco legata al territorio e al modus vivendi di un mondo contadino che nel suo cammino ha segnato buona parte della storia d’Italia. “Con Agnone sono in cantiere diverse iniziative nel contesto del Parco Letterario dedicato appunto a Francesco Jovine. Sarà completata la sistemazione di Palazzo Loreto, ha dichiarato il sindaco, dirimpetto abbiamo sistemato una panchina dedicata all’autore e a breve verrà sistemato al bivio che porta al paese un cartello segnaletico con la dicitura “Benvenuti a Guardialfiera il paese di Francesco Jovine”. Lo scrittore Francesco Paolo Tanzi, vice presidente del Parco Letterario, si è soffermato sulla ricca documentazione del volume, ricordando le pagine più preziose di Jovine. Uno scrittore che con la sua vena creativa, tra l’altro in un arco ristretto di vita, s’impone nel campo della letteratura italiana, varcando a pieno titolo i confini nazionali. A primavera pertanto l’autore sarà al centro di un convegno nazionale che vedrà la presenza in Molise degli studiosi più importanti nel campo della letteratura contemporanea”. Emozionante e ricco di ricordi piacevoli, tra non pochi momenti di spontanea commozione, l’intervento di Vincenzo Di Sabato, che da ragazzo ha conosciuto don Ciccio. Così era chiamato lo scrittore di Guardialfiera. Nei suoi ricordi, a 120 anni dalla nascita di Francesco Jovine, il profilo biografico tracciato da Di Sabato, umile custode delle liturgie religiose e sociali dell’epoca, ha suscitato in platea tantissime curiosità. Francesco Jovine, profeta del Sud, così viene descritto da Vincenzo Di Sabato: “Uomo elegante dalla corporatura robusta. Un maestro rispettato da tutti.

Portava la giacca con cravatta rigorosamente annodata sotto il colletto bianco con taglio di capelli simile alla forma del viso. Quando chiacchierava con gli amici, con la mano in tasca faceva scendere lentamente il lembo della sua giacca sulla gamba. Un habitus comportamentale di tutto rispetto. Un rituale quotidiano. Un’eleganza accurata che non passava inosservata. Anche quando fumava, i gesti erano controllati e dignitosi. Insomma un gentiluomo che amava il proprio ambiente di vita, il mondo dei contadini, la sua Guardialfiera. Dal barbiere andava a giorni alterni. Come dopobarba amava la Leocrema puntualmente spalmata dolcemente sul viso appena rasato. Don Ciccio tornava spesso a Piedicastello, il primo nucleo abitativo di Guardialfiera, dove dimorava con piacere, per vedere il fumo uscire dal suo camino e salutare cortesemente la sua gente”. Guardialfiera, dunque, luogo del cuore, dove sono nate le pagine più belle della letteratura italiana. Legate al clima neorealista dove si avverte il respiro di un cammino sensibile alle sofferenze del Sud e al riscatto sociale. All’autore Antonio Mucciaccio la presentazione del volume dove trovano spazio un ricco apparato di fonti, documenti, atti, tabelle, lettere, notizie, articoli, note di approfondimento e storie inedite.

“Si tratta di un saggio storico e non letterario, ha dichiarato Antonio Mucciaccio, che, mediante la ricerca documentale, presenta il mondo di Francesco Jovine, molto simile ad un iceberg, di cui conosciamo solo la punta. Per quanto concerne la produzione sterminata di Jovine giornalista poi, riporto solo una parte rimasta dormiente per tanti anni nella notte dell’oblio. Questo volume in effetti è il frutto della pandemia. Con documenti storici dimostro che era falsa la diceria che le terre del Sacramento si trovassero ad Isernia. Questa diceria era stata diffusa ad arte da Jovine e dal suo amico Luigi Russo, Magnifico Rettore della Normale di Pisa. Perché quando Jovine ha scritto “Le terre del Sacramento” lui le conosceva molto bene e sapeva chi erano stati gli usurpatori e coloro che avevano sottratto le terre ai contadini con l’usura e con l’imbroglio”. In quarta di copertina viene riportato il Lamento per la morte di Luca Marano. È un canto struggente, stracolmo di lacrime che le donne, autentiche eroine vestite di nero nel flusso della storia, versano sul corpo di Luca ammazzato. Recita così, invece, la dedica che apre il volume: “Ai contadini del Molise/e a tutti i servi della gleba/per studiare, ricordare/e non dimenticare/secolari fatiche, vessazioni/soprusi e miserie/E ai tanti Luca Marano/morti ammazzati/per un pugno di terra/e un tozzo di pane”.

Luigi Pizzuto

