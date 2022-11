Diego Florio e Isidoro Nugnes al Boccardi nell'iniziativa in sinergia col Cpia Manzi

TERMOLI. Dal 14 al 19 novembre in occasione della IX Edizione di Libriamoci - settimana di lettura nelle scuole - it Cpia Maestro Alberto Manzi ha organizzato presso la sala Vittoria dell'Istituto Boccardi-Tiberio di Termoli una giornata di letture ad alta voce a cui hanno preso pane gli studenti e i docenti del Cpia Manzi, del Boccardi e dell'Istituto comprensivo Brigida.

L'evento ha coniugato it piacere della lettura dei brani scelti e magistralmente interpretati dall'attore Diego Florio, con l'accompagnamento musicale alla chitarra del maestro Isidoro Nugnes, che ha contribuito a creare un'atmosfera carica di emozioni, una sosta ingenua in grado di suscitare meraviglia e incanto. Tutto è stato reso possibile grazie all'autentica collaborazione tra it Cpia Manzi e l'istituto Boccardi. Le dirigenti scolastiche dei rispettivi istituti, Valeria Ferra e Titti Cimmino, presenti all'evento hanno inteso offrire questa opportunità ai loro studenti e aprirsi al territorio coinvolgendo anche i ragazzi del comprensivo Brigida.

Un viaggio intenso tra prosa e poesia, attraverso una galleria di autori significativi tra i quali Edgar Lee Masters, Achille Campanile, Remo Rapino, Vittorio Alfieri e non poteva mancare l'omaggio a PierPaolo Pasolini nel centenario dalla nascita. Una scommessa sulla valorizzazione e promozione culturale vinta grazie al potere delle parole di suscitare sempre nuove emozioni.