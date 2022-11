L'antica tradizione "Arbanasa" rivive coi canti di Dina e Melita

Il concerto Berbili

MONTECILFONE. Grandi protagonisti nella sala del Centro della Comunità, nell'incontro concerto Berbili, le musiciste Dina Bušić e Melita Ivković, provenienti dalla Croazia, loro sono di Zara.

Hanno proposto antichi canti popolari del territorio di Zara dove vivono gli Arbanasi, popolazioni albanesi che si sono lì concentrate nella prima metà del settecento fuggendo dall'occupazione ottomana.

Queste popolazioni costituiscono ancora oggi un'isola linguistica dove si parla la lingua albanese nella variante ghega del Nord del Paese.

I canti recuperati dalle ricercatrici sono molto simili ai canti della tradizione arbëresh dei paesi in Italia.

Da qui l'idea di un incontro per un confronto ed uno scambio reciproco di conoscenze a cui partecipa uno dei musicisti del gruppo Qifti arbëresh di Portocannone Cristiano Iacovelli.

L'iniziativa promossa dalla rivista Kamastra è stata sostenuta dal comune di Montecilfone il cui sindaco Giorgio Manes farà gli onori di casa, dall'associazione Ned, dalla Federazione delle Associazioni albanesi in Italia, presidente Fatmir Behluli e dal nascente Centro Studi sulle lingue d'Europa e del Mediterraneo e di Lem Italia.

Il sindaco Giorgio Manes ha commentato così l’iniziativa: «Bellissima giornata oggi a Montecilfone con le due artiste croate di Zara, dove 300 anni fa ci fu un insediamento di albanesi, hanno mantenuto viva la lingua le tradizioni. Hanno intrattenuto le scuole e tutti gli intervenuti, dagli insegnanti e dirigenti di San Martino e San Giacomo, don Franco Pezzotta e l’organizzatrice dell’evento Fernanda Pugliese. Con i loro bellissimi canti Arberesh. Ad introdurre le due artiste la professoressa Pugliese, ideatrice di Kamastra e rappresentante degli sportelli linguistici». Lo stesso Manes si è detto emozionato nel vedere tanti alunni di ogni ordine e grado cantare le canzoni delle due artiste. Nell’intervento il sindaco ha posto l’accento nei rapporti tra le Comunità e in particolare quella di Montecilfone con l’Albania, di cui Montecilfone è legata per i rapporti con il Comune di Tirana e la Presidenza della Repubblica. Ricordando che la lingua Arberesh sarà sempre di più valorizzata come cultura e tradizioni. A primavera la professoressa Pugliese presenterà un progetto culturale tra le due sponde, a cui l’amministrazione di Montecilfone darà pieno supporto.

Galleria fotografica