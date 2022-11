Termoli aderisce alla costruzione della Biblioteca della Legalità

TERMOLI. Nella settimana che ha visto tutte le scuole del territorio impegnarsi nella promozione della cultura, nell’ambito della iniziativa nazionale “Libriamoci”, giunge anche un’altra notizia che possiamo annoverare di rilievo. L’amministrazione comunale di Termoli aderisce alla rete territoriale Bill, “Biblioteca della Legalità”.

I temi afferenti alla legalità per tanti anni sono stati trattati in occasione di circostanze mirate, negli anniversari delle stragi di mafia più efferate, ad esempio, come nei trentennali di quelle di Capaci e via D’Amelio nel 2022 e sempre nel settembre scorso col 40ennale della strage di via Carini a Palermo.

Tuttavia, il seme della legalità deve essere inculcato senza soluzione di continuità e sempre più spesso, per fortuna, si avvicendano incontri e dibattiti, decontestualizzati da ciò che il calendario ci riserva.

Da qui, l’invito formulato al Comune da parte dell’istituto comprensivo Brigida, che lo scorso 11 ottobre ha invitato l’ente e la Biblioteca comunale a unirsi in qualità di partner alla costruzione della rete territoriale BILL – Biblioteca della Legalità;

Il progetto BILL è promosso con l’obiettivo di diffondere, attraverso gli strumenti della promozione della lettura e con l’ausilio di una biblioteca circolante, il binomio essenziale tra Lettura e Legalità, diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia tra le nuove generazioni attraverso la lettura.

La BILL promuove l’educazione e la diffusione della lettura, nella convinzione che le storie svolgano un ruolo fondamentale, sia nell'elaborazione di un pensiero complesso, sia nella comprensione della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere i valori della giustizia e della responsabilità tra le giovani generazioni, perché effettivamente si possa radicare una sana abitudine alla lettura e all’uso dei libri tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze.

Lo scopo dell’Ente è quello di favorire politiche di integrazione, azioni di sviluppo per la biblioteca comunale con l’evidente fine di essere un continuo e valido punto di riferimento culturale per la cittadinanza e a tale servizio si rivolge per le proprie necessità formative, istruttive ed intellettuali.

Alla costituenda rete Bill partecipano: Risguardi Ets, come associazione capofila; l’Associazione Dajai Odv con sede in Monteroduni e l’istituto comprensivo Brigida di Termoli.

La rete lavora in sinergia sul territorio svolgendo tre azioni principali:

1. Diffusione della Biblioteca circolante.

2. Programmazione di eventi e incontri sul territorio con l’obiettivo di diffondere il progetto.

3. Accesso alla formazione permanente e diffusa promossa da Ibby Italia.

In questo progetto è prevista anche la partecipazione gratuita alla formazione nazionale che si svolge ogni anno a Fano, un programma considerato rispondente alle linee programmatiche di mandato con l’obiettivo che si possa radicare una sana abitudine alla lettura e all’uso dei libri tra bambini e ragazzi della nostra città.