Turismo e inclusione: la consegna degli attestati all'Azienda di soggiorno

TERMOLI. Consegnati, questa mattina, nella sede dell’Aast di Termoli, i diplomi di “Operatore per l’assistenza alla persona” ai partecipanti del corso di formazione tenuto dall’Odv Termoli Assistenza 360° Ets in collaborazione con l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

L’iniziativa ha l’obiettivo di preparare un gruppo di volontari in grado di dare risposte concrete alle esigenze di famiglie e turisti diversamente abili e non solo che arrivano in città durante un periodo di vacanza.

Il corso di formazione ha visto l’adesione di diversi volontari del territorio formatisi per rispondere alle esigenze dettate da un turismo più inclusivo.

I partecipanti alle lezioni che hanno superato la prova conclusiva hanno ottenuto oggi il diploma.

“Questo progetto – dichiara il Presidente dell’Odv Termoli Assistenza 360° Ets, Marco Ferrara – segna l’avvio di una collaborazione fattiva con l’Aast nell’ambito della formazione di volontari. Questa prima iniziativa è andata bene e continueremo con nuovi progetti di collaborazione a sostegno del territorio”.

“Questa iniziativa fa seguito a richieste arrivate dai turisti durante il soggiorno sul territorio – dichiara il Commissariato dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo – E’ nostra intenzione migliorare e qualificare l’offerta e l’accoglienza nella direzione di un “turismo for all”. Famiglie con diversamente abili ma anche anziani desiderosi comunque di conoscere la nostra realtà, spesso hanno chiesto sostegno ai nostri uffici per superare una serie di disagi. Con questo corso, abbiamo voluto dare una risposta certa ad una esigenza oggettiva”.