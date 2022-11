Un mandorlo per far fiorire la coscienza ambientale tra i più piccoli

TERMOLI. La sezione Fidapa di Termoli dà appuntamento a lunedì 21 novembre, Giornata mondiale degli Alberi. L'associazione aderisce all'iniziativa in sintonia con il Distretto Sud-Est e pianterà un mandorlo nel giardino dell'istituto paritario Campolieti.

Lunedì mattina alle 9.30 le socie della Fidapa con la presidente Esmeralda Pettine, incontreranno i bambini della scuola paritaria Campolieti in corso Nazionale, per piantare insieme un mandorlo nel giardino della scuola.

L'iniziativa che rientra nelle celebrazioni di una delle più antiche ricorrenze nazionali riguardanti la natura, ha anche lo scopo di fare sinergie con gli organismi che operano nell'ambito della natura e dell'ambiente, per sensibilizzare l'opinione pubblica verso il rispetto del proprio territorio e della terra in generale, soprattutto dopo i disastri che sono stati compiuti dall'uomo che per motivi ed interessi diversi ha dato corso a insane spoliazioni.

Il Distretto Sud-Est ha scelto tra le migliaia di specie di alberi la dimora di mandorli, gli alberi che sono i primi a fiorire, seguendo il ciclo delle stagioni, anche quando la primavera tarda ad arrivare, oltre che per le simbologie di ordine religioso collegate alla pianta quali la vita, la rinascita e la speranza. Così come si espresse Van Gogh nel famoso dipinto del 1890, rami di mandorlo fiorito che campeggiano in un cielo terso. La sezione Fidapa di Termoli, inoltre, aderisce all' iniziativa avente lo stesso scopo, promosso dal Lions Club Termoli Host e da Ambiente Basso Molise.

Galleria fotografica