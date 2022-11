«Verso un ecomuseo tra terra e mare», le mappe di comunità

GUGLIONESI. «Verso un ecomuseo tra terra e mare. La mappa di comunità dei territori costieri e rurali del Molise Adriatico». Di questo si parlerà domattina, al centro polivalente di via Verri, a Guglionesi. Interverranno la dirigente scolastica Patrizia Ancora, il sindaco Mario Belloti e i due relatori, Cloridano Bellocchio e Alessandro Ranieri. la mappa sarà disegnata dagli studenti Giorgia De Cristofaro, Carola Putignano, Erica Perna e Francesco Colella. I giovani allievi del Liceo di Guglionesi hanno realizzato delle mappe di comunità che consegneranno al sindaco. Esse possono essere un primo tassello per realizzare un ecomuseo di Guglionesi. L’ecomuseo rappresenta “ciò che un territorio è, e ciò che sono i suoi abitanti’, a partire dalla cultura viva delle persone, dalla loro percezione immediata dei valori che caratterizzano il paesaggio/cultura ed il loro ambiente, da ciò che hanno ereditato dal passato, da quello che amano e che desiderano trasmettere ai loro figli e mostrate ai loro ospiti”.

Per realizzarlo occorre un coinvolgimento attivo della popolazione. La comunità diventa protagonista nel processo di individuazione dei diversi elementi caratterizzanti il territorio (antropologico, ambientale, zootecnico e agricolo e la cultura dei luoghi, raccontando la storia dell'identità locale di una determinata comunità. Quindi, gli abitanti della comunità anziché fungere da residenti passivi si trasformano in fruitori attivi. Pertanto, l’ecomuseo si configura come il museo del tempo e dello spazio in un territorio dato. Museo del tempo, dove le conoscenze si estendono e diramano attraverso il passato vissuto dalla comunità per giungere nel presente, con un’apertura sul futuro. Museo dello spazio che individua il valore dei luoghi dove sostare, incontrare, camminare e vivere. La comunità tramite l’esperienza dell’ecomuseo si riappropria di sé ed avvia un riscatto predisponendosi con rinnovata fiducia ad affrontare le sfide del nostro tempo. In questo caso l’avvio vede come protagonisti i giovani.