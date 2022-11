Cambia pelle il Liceo delle Scienze umane con l'indirizzo Economico-sociale

MONTENERO DI BISACCIA. Liceo delle Scienze umane a indirizzo Economico-Sociale.

È questa la denominazione della nuova scuola che sarà avviata dal prossimo anno scolastico a Montenero, una scuola di eccellenza che rappresenterà il punto di forza dell’istituto omnicomprensivo. Si tratta di un Liceo totalmente innovativo, definito come "Liceo della contemporaneità" per la ricchezza dell'offerta formativa e per la spendibilità degli apprendimenti conseguiti al termine di un percorso di studi volto a formare la classe dirigente della società del domani nei più svariati ambiti professionali.

Il Les è un liceo attento alle dinamiche attuali e ai mutamenti dello scenario sociale ed economico, in grado di offrire un percorso formativo sia umanistico sia economico-scientifico: le discipline giuridiche e quelle matematico-scientifiche, infatti, si completano all'insegna di una formazione che alle caratteristiche proprie di quella liceale associa una spiccata attenzione alle esigenze che connotano il mondo del lavoro. Il percorso di studi si completa con l'insegnamento di due lingue straniere, con l'attivazione di laboratori linguistici e scientifici, nonché con corsi di approfondimento e laboratori di scrittura creativa e di potenziamento. Il nuovo Liceo delle Scienze umane a Montenero sarà ospitato in nuovi locali dotati di aule didattiche innovative, fornite delle più moderne tecnologie multimediali.

Si tratta di una grande occasione - sottolinea la Dirigente scolastica Ettorina Tribò - che rafforza il percorso di eccellenza intrapreso dall'Istituto in termini di didattica e di offerta formativa, con evidenti vantaggi per gli studenti, che potranno evitare di spostarsi in altri comuni per frequentare le scuole superiori, e per il contributo che potrà essere messo in campo per lo sviluppo culturale e sociale del nostro territorio.

