Il flautista Tommaso Gaeta in scena al Cinema Sant'Antonio

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene”, in collaborazione con AFI – Associazione Flautisti Italiani, si prepara ad accogliere il concerto di Tommaso Gaeta (flauto), vincitore del Concorso Internazionale 2022 “Severino Gazzelloni”, con Manuela Marcone (pianoforte) domenica 27 novembre al S. Antonio di Termoli alle 18:00. Il programma prevede brani di G. Donizetti, W.A. Mozart, J.S. Bach, C. Debussy, A. Casella e F. Borne.

Tommaso Gaeta, classe 1999, inizia i suoi studi musicali a 7 anni e a 14 comincia lo studio del flauto con il Maestro Oliva. Compie i suoi studi di I livello presso il Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila con il Maestro Paolo Rossi e conclude i suoi studi di II livello presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara. Dal 2020 segue il percorso concertistico con Giampaolo Pretto. A 12 anni comincia il suo percorso orchestrale con la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove collabora con direttori e musicisti quali Antonio Pappano, Francesca Dego, Shlomo Mintz, Salvatore Accardo, Giovanni Sollima, Stefano Bollani, Yoel Levi, Nicola Piovani. Suona in diretta televisiva Rai nella Camera dei Deputati presso il Senato della Repubblica alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Dal 2018 entra a far parte dell’Orchestra Giovanile Italiana con cui si esibisce in Italia, e nel 2022 diventa membro dell’EUYO, l’Orchestra Giovanile dell’Unione Europea, suonando nelle più importanti sale al mondo come Concertgebow di Amsterdam, Konzerthaus di Berlino, Teatro Claudio Abbado di Ferrara e Musikkitalo di Helsinki. Nel 2022 vince il I premio nella Categoria C del Concorso Flautistico Internazionale “Severino Gazzelloni”.

Manuela Marcone si diploma al Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano con il massimo dei voti sotto la guida di Lucia Passaglia. Sin da giovanissima si è distinta in vari concorsi pianistici, e si è esibita per importanti Associazioni Musicali, tra cui: “Accademia Filarmonica Romana”, “Amici della Musica” di Firenze, “Agimus”, “Estate Musicale” di Alghero, “Società Umanitaria” Milano. Si è perfezionata con i Maestri: Sergio Fiorentino, Alexander Lonquich, Konstantin Bogino. Si è dedicata con particolare attenzione alla Musica da Camera collaborando, tra gli altri, con i Maestri: Mario Ancillotti, Andrea Oliva, Giampaolo Pretto, Rien de Reede, Paolo Taballione. Attiva anche come camerista, è stata ospite della Giovane Orchestra d’Abruzzo a Dakar ed ha effettuato tournée in Europa suonando in duo col figlio flautista Tommaso Pratola a Colonia, Lussemburgo, Vilnius, Budapest, Varsavia, Bucarest. È docente presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara.

