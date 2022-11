All'UniMol un forum sulla violenza sulle donne

CAMPOBASSO. All’UniMol, Dipartimento di Economia, il primo degli appuntamenti del nuovo ciclo di seminari tematici a cura del Gruppo Scientifico Nazionale su “Giustizia, sicurezza, crimine” che vede il Prof. Davide Barba componente del Comitato scientifico.

Un secondo ciclo che parte con un evento davvero significativo e di rilevanza d’oltre confine: il forum internazionale sugli studi di sociologia (4th Forum on Studies of Society), che si terrà venerdì 25 novembre, alle ore 10.30, nell’Aula 160 posti, intitolata a “Franco Modigliani”, del II Edificio Polifunzionale di via F. De Sanctis, Campobasso.

“Giustizia, sicurezza e crimine” è la sintesi dei macrotemi che, a gennaio di quest’anno, ha messo insieme – in un gruppo scientifico e di ricerca nazionale – docenti e ricercatori di diversi atenei italiani (Università degli Studi del Molise; Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Università degli Studi di Perugia; Università degli Studi di Chieti Pescara “D’Annunzio”; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”).

Il 28 gennaio, infatti, il primo incontro su “Sovraindebitamento, credito illegale, nuove modalità realizzative dell’usura: quale prevenzione, come migliorare il contrasto”. A seguire tante e diverse le iniziative svolte su tematiche economico-regolative, di devianza minorile e di corruzione, durante le quali sono stati trattati argomenti di grande emergenza e attualità connessi, per lo più, agli ambiti del crimine, dell’economia, dell’ambiente, del mondo del web. Questi stessi rimarranno protagonisti anche per il nuovo ciclo.

Appuntamento da non perdere, dunque, venerdì 25 novembre, alle ore 10.30, nell’Aula 160 posti, intitolata a “Franco Modigliani”, Dipartimento di Economia – II Edificio Polifunzionale, via F. De Sanctis, Campobasso con il seminario internazionale “Violenza sulle donne: un bilancio del Codice Rosso. Vittime e vittimizzazione secondaria: cosa non si fa in Italia” nell’ambito del 4th Forum on Studies of Society.

Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto su piattaforma Zoom.us: 872 7694 0015 – ID riunione: Passcode: 748711

Galleria fotografica