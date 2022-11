Black friday: 3 giorni di parcheggi gratuiti in città

TERMOLI. Incentivare il commercio locale offrendo il parcheggio gratuito in città per tre giorni.

Come già accaduto, l’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo e di concerto con il Comitato Spontaneo di Commercianti, ha deciso di riproporre l’iniziativa “Black Friday Free Parking” che è sempre stata accolta con soddisfazione dai residenti e da coloro che solitamente giungono in città per lo shopping.

Nel prossimo fine settimana, da venerdì 25 novembre a domenica 27, tutti i parcheggi a linea blu della città adriatica saranno gratuiti.

“Anche quest’anno – ha commentato l’assessore Michele Barile – vogliamo incentivare le persone ad acquistare negli esercizi commerciali della nostra città. Mettiamo a disposizione di tutti per tre giorni i parcheggi a linea blu proprio per cercare di favorire l’economia locale ancora in via di ripresa dopo le problematiche vissute con la pandemia”.

Galleria fotografica