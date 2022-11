Lezione "di concerto" per gli allievi dell'istituto comprensivo di Campomarino

CAMPOMARINO. Si è svolta nella mattinata odierna, presso l’auditorium dell’istituto Comprensivo di Campomarino, una “lezione – concerto” tenuta dal direttore Antonio Veleno con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica del Molise in cui gli studenti sono stati i protagonisti ed hanno avuto un’opportunità unica d’immergersi in un’esperienza ricca di emozioni, con lo scopo di stimolare e accrescere l’interesse per la musica e il suo linguaggio.





Infatti, l’incontro organizzato dai docenti di strumento musicale (Remo Ianniruberto, Paolo Castellitto, Rosanna Fanzo e Borrelli R.) rientra nelle attività della scuola per l’orientamento scolastico per i ragazzi della primaria e per tutti coloro che frequentano il percorso ad indirizzo musicale.

Un’esperienza molto positiva per gli studenti coinvolti che hanno avuto così la possibilità di ascoltare e conoscere gli strumenti musicali e percepirne le differenze timbriche ed espressive.

Un particolare ringraziamento va al dirigente scolastico Teodoro Musacchio e alla Dsga Messina Teresa che hanno permesso di organizzare una interessantissima lezione, avvicinando ulteriormente il giovane pubblico alla cultura dell’arte musicale.

