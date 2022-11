Sentinelle della civiltà, a scuola d'inclusione con gli studenti di San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. “Sentinelle della civiltà”. L’inclusione scolastica rappresenta l’architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, al punto da caratterizzarne nel profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche e del territorio.

A fronte di questa nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – l’Istituto comprensivo ‘John Dewey’ di San Martino in Pensilis ha aderito per l’anno scolastico in corso ad un’iniziativa formativa ed educativa, “Sentinelle della Civilta’, patrocinata dall’Associazione Carrozzine Determinate e dall’Amministrazione Comunale di San Martino in Pensilis per attivare opportuni e significativi percorsi di sensibilizzazione, di informazione, di prevenzione e di contrasto a tutte le forme di discriminazione.

In linea con il modello bio-psico-sociale della disabilità, adottato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il progetto intende porre le basi affinché si abbattano le barriere che ostacolano la disabilità cominciando dalla cultura e iniziando dai più giovani. L’azione formativa prevede il coinvolgimento di 108 alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado del plesso di San Martino in Pensilis, i docenti, i rappresentanti dei genitori e i componenti dell’Amministrazione comunale, abilmente guidati da Claudio Ferrante, presidente dell’associazione Carrozzine Determinate, e Mariangela Cilli, avvocato, esperta in normativa su inclusione e disabilità nonché Segretaria dell’Associazione Carrozzine Determinate.

Le attività si svolgeranno nell’auditorium della Scuola Primaria in tre date: 24 novembre, 2 e 14 dicembre in preparazione alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall’Onu.