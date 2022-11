"Domani è troppo tardi", il Municipio di Guglionesi s'illumina di rosso

GUGLIONESI. Oggi 25 novembre 2022, il Comune di Guglionesi aderisce alla Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, sancita dall’Onu nel 1999 come giornata simbolo della difesa delle donne vittime di maltrattamenti, comportamenti persecutori, abusi domestici e aggressioni, nella vita sociale e lavorativa, con l’obiettivo di riflettere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione.

«Sono ancora troppe le donne vittime di violenza in Italia, numeri drammaticamente alti.

La violenza, in tutte le sue forme, si radica e progredisce nella disuguaglianza e nella discriminazione.

Secondo l’Articolo 1 della Dichiarazione sull’Eliminazione della Violenza contro le Donne, emanata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, la violenza contro le donne è “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.

Le conseguenze negative per la salute psicologica, sessuale e riproduttiva colpiscono le donne in ogni momento della loro vita.

Ma nessuna legge potrà mai essere veramente efficace contro la violenza di genere quanto la prevenzione.

Prevenzione finalizzata all’educazione delle nuove generazioni che parta dal rispetto delle differenze, passi da una comunicazione dei mass media più rispettosa della figura femminile, per arrivare al raggiungimento dell’uguaglianza come valore universale.

Perché domani è troppo tardi. Perché bisogna agire oggi».

