Violenza sulle donne, Roberti: «Accendere i riflettori tutti i giorni su questa piaga sociale»

TERMOLI. “La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne deve essere una giornata in cui accendere i riflettori su una piaga sociale su cui dover lavorare tutti i giorni, affinché cambi quella cultura che, spesso, vede prevalere la forza dell’uomo sulla donna. Una data simbolo per sensibilizzare l’opinione pubblica e, soprattutto, i più giovani, coloro a cui dobbiamo far sempre riferimento per costruire la società del domani”, così il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti.

“Visti i numeri, la violenza contro le donne rappresenta una vera e propria emergenza e occorre lavorare sotto diversi aspetti, affinché questo fenomeno possa ridimensionarsi e per aiutare le donne, troppo spesso vittime, dal punto di vista fisico e psicologico – ha proseguito Roberti – Tra gli impegni, quello sicuramente di rinforzare la rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, di formare il personale in esso operante, ma anche quello di favorire le condizioni affinché le donne assumano il coraggio di denunciare prima che sia troppo tardi”.

“Un lavoro anche per aiutare le famiglie all’interno delle quali si consumano le violenze – ha concluso il Presidente Roberti – perché, troppo spesso, vittime inconsapevoli sono i bambini, che assistono all’interno del nucleo familiare alle violenze di genere, sviluppando poi disturbi emotivi e di comportamento. Un impegno che deve vedere, unite, tutte le istituzioni”.