Giornata contro la violenza sulle donne, il messaggio del presidente Toma

CAMPOBASSO. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, giunge il messaggio del presidente della regione Molise, Donato Toma.

«La violenza contro le donne resta tra le più tremende e diffuse violazioni dei diritti umani. Mentre il progresso cammina veloce, così anche la scienza, mentre assistiamo all’affermarsi di nuove forme di emancipazione e di libertà riconquistate, ecco che la nostra coscienza sbatte contro una realtà durissima: quella di un mondo in cui una quantità inestimabile di ragazze e di donne è costretta a subire violenze di qualsiasi tipo, fisiche, psicologiche, economiche, digitali.

Siamo di fronte ad un fenomeno reale, doloroso della società contemporanea che ci coinvolge innanzitutto come cittadini, potenziali portatori di una cultura del rispetto che – lo dicono le cronache e i numeri - non è purtroppo patrimonio di tutti.

Le istituzioni giocano un ruolo decisivo in questa delicata partita. Le politiche per la sicurezza, quelle per la protezione delle vittime, ma soprattutto le politiche di prevenzione, di educazione e informazione delle nuove generazioni, sono pilastri di civiltà da rinforzare costantemente, cementare, rendere impermeabili.

La Regione Molise sarà sempre in prima linea in questa missione, pronta a combattere un male terribile che tuttavia si può e si deve curare.

Esprimere vicinanza morale e materiale a chi ha subito violenza è essenziale. Sostenere le donne che, continuamente prevaricate e vessate, non hanno la possibilità o la forza per denunciare, è un dovere.

Combattiamola insieme questa battaglia, alimentando il nostro attivismo e l’opera di sensibilizzazione. Sono tante le iniziative programmate per oggi in Molise. È un segnale forte che arriva dal territorio, dalle associazioni, dai cittadini, e ne siamo felici perché lo interpretiamo come un piccolo ma importante passo in avanti».