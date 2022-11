Insieme contro la violenza sulle donne

PORTOCANNONE. “Le varie forme di violenza che subiscono molte donne, sono una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per tutta l’umanità. Non possiamo guardare dall’altra parte” Papa Francesco.

Con queste parole del Pontefice, il comune di Portocannone, domani, domenica 27 novembre, inaugurerà la “Panchina Rossa” contro la violenza sulle donne.

Alle ore 12 in piazza I° Maggio interverranno l’assessore alla cultura Valentina Flocco che porterà i saluti istituzionali, la band “Acustika” con Pietro e Cristian Iacovelli, Pardo Mastronardi e Davide Cistriani.

A seguire Andrea Plazi reciterà dei brani e delle poesie. Proseguirà poi il parroco di Portocannone don Fernando Manna e la professoressa Cinzia Antonucci presidente della Pro loco “Skanderberg”.

La realizzazione artistica della panchina rossa è stata curata da Maria Assunta Iacovelli.

Galleria fotografica