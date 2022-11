"Conoscere per difendere", fare rete contro la violenza sulle donne

«Conoscere per difendere»: l'intervista all'avvocato Laura Venittelli

TERMOLI. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le associazioni del territorio si alleano con le istituzioni per promuovere un incontro di sensibilizzazione a tema rivolto agli studenti. L’appuntamento, voluto fortemente contro il dilagare delle violenze di genere e dei femminicidi, che purtroppo le cronache degli ultimi giorni vedono acuirsi il tragico fenomeno, è organizzato da Aps Konsumer Italia Molise, Casa dei Diritti, dalla Sezione operativa Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e da InFormare.





L’evento si è tenuto ieri, giovedì 25 novembre, presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria “Boccardi-Tiberio”, con la denominazione di «Conoscere per difendere».

Dopo i saluti di benvenuto della dirigente scolastica Concetta Cimino, c’è stato l’intervento del professor Francesco Di Falco, che ha introdotto e spiegato la storia della “giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Molto interessante ed esaustivo l’intervento dell’avvocato, la dottoressa Valeria Cacchione, la quale ha proposto le tematiche di violenza di genere parlando della legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come Codice Rosso e ha approfondito il tema con aneddoti e procedure. Molto interessante l’ispettore della Polizia Postale Eleonora Urbano, che ha anche mostrato alcune accortezze per non incorrere e salvaguardarsi da violenze tecnologiche che oggi sono molto diffuse. Infine, l’avvocato Laura Venittelli, presidente dell’associazione Casa dei Diritti e responsabile del Centro d’Ascolto per ludopatici e persone che soffrono la crisi da sovra-indebitamento, ha esposto un argomento scottante venuto alla ribalta delle cronache nazionali, il Revenge Porn.

Non sono solo parole inglesi ma hanno un significato molto importante. Termini che indicano la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi. Va comunque sottolineato che, nonostante l'affermarsi di tale espressione, non sempre il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini intime si ricollega a specifiche finalità di vendetta, essendo molto più ampia la gamma delle possibili motivazioni della condotta, riferibile al più ampio fenomeno della "pornografia non consensuale”. Noi abbiamo ascoltato alcuni protagonisti dell’incontro.





Galleria fotografica