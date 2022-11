Gallo mette a dimora un nuovo albero con i bambini delle scuole

PORTOCANNONE. «Abbiamo festeggiato ieri, giovedì 25 novembre, con i bambini della Scuola Primaria la “Giornata nazionale degli alberi”.

Ci siamo recati innanzitutto al nostro albero monumentale presso la zona artigianale, per poi passare tutti insieme nell’oratorio di via Gramsci per dare vita ad un nuovo albero di olivo impiantato con la collaborazione di tutti i nostri bambini presenti.

Un grazie alle maestre per l’iniziativa, un ringraziamento a Giovanni Severino, titolare della ditta Servizio Alberi sempre presente in queste occasioni, un grazie di cuore al nostro parroco Don Fernando, un grazie ai collaboratori esterni dell’Ente per il lavoro messo in campo ed infine grazie ai nostri ausiliari volontari che come sempre hanno vigilato attentamente affinché tutto andasse per il meglio.

Le scuole rappresentano il veicolo per creare il giusto legame tra la natura che ci circonda, e quindi gli alberi, e le nuove generazioni, ed è per questo che iniziative come quella di oggi sono da volano per il rispetto dell’ambiente» queste le parole del sindaco Francesco Gallo.

