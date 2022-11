"Com'eri vestita", la mostra del comitato delle pari opportunità

LARINO. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ieri venerdì 25 novembre il Cpo dell’Ordine degli Avvocati di Larino ha organizzato nei locali del Tribunale una mostra itinerante dal titolo: “Com’eri vestita?”





Il presidente del Tribunale di Larino, Michele Russo ha posto l’accento sull’attenzione che si deve avere per questo tema.

«Questo è un tema che deve essere attenzionato tutti i giorni, deve far parte dell’educazione. Ci deve essere il rispetto per la donna e per tutti gli esseri umani. E, in questo momento è una cosa che non avviene quasi da nessuna parte. Tra guerre e repressioni brutali, proteste pacifiche e aggressioni giornaliere di donne, senza motivo. Non si riesce nemmeno a comprendere quali sono i meccanismi che scatenano questi eventi. Non è un fatto soltanto di repressione, è un fatto di educazione. La repressione senza educazione non porta a grandi risultati».

La presidente del Cpo degli avvocati di Larino, l'avvocato Paola Cantelmi che ha organizzato la mostra, ha ringraziato il foro di Larino che li ha ospitati, sottolineando la sensibilità di curare la mostra nei minimi dettagli, «un doveroso gesto di sensibilizzazione in occasione di questa giornata dedicata alla lotta contro la violenza di genere».

“Com’eri vestita” nasce da un progetto di Jen Brockman, direttrice del Centro per la prevenzione e formazione sessuale di Kansas, e da Mary A. Wyandt-Hiebert, responsabile di tutte le iniziative di programmazione presso il Centro di educazione contro gli stupri dell'Università Kansas.

L’associazione “Libere Sinergie” ne ha realizzato la versione italiana mantenendo il messaggio intatto - da qui la letterale traduzione del titolo, Com’eri vestita? - contestualizzandola alla nostra società e alla realtà in cui viviamo e operiamo, avvalendosi anche dell’apporto di professioniste che si prendono cura delle vittime di violenza sessuale.

“Com’eri vestita? “è stata presentata per la prima volta l’8 marzo del 2018 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Da allora ha toccato più di 100 tappe, grazie alla sinergia con numerose realtà associative locali.

