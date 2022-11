Ragazzi spot festival, trionfa il corto molisano "Cosa non è"

CAMPOBASSO. Nell’ambito del Marano Ragazzi Spot Festival spazio a “Cosa non è”, il cortometraggio realizzato all’interno di Vinars - Video Narrazione Sociale con l'istituto Pertini Montini Cuoco di Campobasso, che ha vinto il contest come migliore cortometraggio.

In gara 36 film in 2 sezioni di concorso per le scuole nazionali selezionati sui 165 presentati.

«Questo riconoscimento arriva in una settimana dove il tema della violenza sulle donne è centrale, questo aggiunge ancora più valore al premio. Un grande risultato per tutti» ha scritto il regista Simone D’Angelo.

Il progetto è stato realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha avuto come partner l’ambito territoriale sociale di Campobasso, Kairos cooperativa sociale Termoli e la BeFree Cooperativa. La sceneggiatura è di Annalisa Montanaro.

Il Marano Ragazzi Spot Festival è il festival internazionale del Cinema e della Comunicazione sociale dei ragazzi.

Marano di Napoli si trasforma, ancora una volta, in una sorta di posto ideale dove si coltiva il sogno che ci possa essere un altro mondo in cui le più disparate situazioni si armonizzano in un obiettivo comune. Un mondo in cui i giovani, gli adulti, gli insegnanti, l’universo della cultura e delle istituzioni sono solidali, pieni di speranza, in ascolto reciproco. Un mondo dove poter denunciare emergenze e bisogni, raccontare desideri, avanzare proposte e descrivere vie da seguire.

La possibilità di un mondo migliore si esprime qui, in terra di camorra, attraverso la bellezza delle relazioni umane, dove ognuno è chiamato ad assumersi la propria parte di responsabilità verso il territorio, verso l’altro, verso la vita sociale tutta.

Si esprime qui, nei ricordi di intere generazioni di ragazzi, in storie di riscatto sociale e di incontri che hanno determinato profonde scelte di vita, in storie che ci parlano di ragazzi, ora adulti, che grazie al festival portano tatuate nell’anima le parole giustizia, solidarietà, amore, pace, legalità.

Il cinema è per tutti magia, sogno, immaginazione, ma qui da noi è anche e soprattutto impegno sociale, accoglienza, scoperta, felicità. Con questi intenti il festival ci accompagnerà in giro per il mondo in un viaggio che nell’ incontro di nuove culture, ci farà riflettere sulle denunce dei problemi che ovunque affliggono la condizione umana. Un lungo ed emozionante sequence shot che ci farà guardare con curiosità e occhi sempre nuovi a quell’universo di sofferenza che va dalle atrocità della guerra alla violenza sulle donne, dai diritti LGTB all’inquinamento, dallo sfruttamento minorile agli abusi di potere e ad ogni altra forma di sopraffazione.

Marano Ragazzi Spot Festival è un semplice atto d’amore della scuola, regalato da 25 anni a queste nostre terre devastate dall’ incuria e dal malaffare, e portato avanti da inguaribili sognatori che vogliono continuare a volare, aggrappati all’aquilone simbolo del festival, sui confini dell’impossibile per spalancare le porte di quel mondo migliore e possibile dove poter crescere tante altre generazioni di donne e di uomini libere, giuste e felici.

