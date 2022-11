Bellezza e poesia a braccetto, il 15esimo raduno a Termoli

TERMOLI. Sotto il lento cadenzare della pioggia sale in alto il canto della poesia. Di fronte alla spiaggia dorata e alle grigie acque del mare, che cingono i bastioni e l’antico borgo marinaro di Termoli, la voce di Callìope si fa sentire. “Non solo la bellezza, come afferma il principe Miskin nell’Idiota di Dostoevskij, ma anche la poesia, certamente insieme aiuteranno il mondo a sopravvivere”. Bellezza e poesia a braccetto, dunque, per salvare il mondo, che, nel suo cammino, tende a demolire i sentieri dell’io. Con questo incipit, dal sapore squisitamente culturale, presso la sala convegni dell’Hotel Meridiano, Antonio Mucciaccio, storico, esperto del mondo di Jovine, raffinato cultore di poesia e di letteratura classica, ha dato inizio, sabato scorso, alla XV edizione del raduno dei poeti.

Si può dire che, in questo luogo aperto a tutto campo sul mare, la poesia ha ritrovato le proprie scintille emotive. Nella cittadina adriatica è stata scritta senz’altro una bella pagina culturale che ha entusiasmato i tanti partecipanti. Stranamente il cammino del linguaggio in versi è capace di riempire di gioia svariate schegge di vita. Se si porta in tasca una poesia, anche nei momenti più brutti, quando le inquietudini sembrano dominare lo spirito, si riaccende la voglia di vivere. Le parole di un componimento poetico, pertanto, volano lassù in alto, fino a perdersi nelle praterie del cielo, come un aquilone in libertà. L’azione in definitiva catartica, liberatrice della poesia, è chiara. Come viene precisato, giocando con l’anafora, nel libro “Poesie a pezzi”, Editrice Lampo, 2022, presentato alla XV edizione di “Termoli Porto dei poeti”. “La poesia è un raggio di sole/riscalda le stanze del cuore/anche là dove/si avverte un profondo dolore/La poesia è una medicina efficace/vola in alto leggera/abbraccia/il mondo del cielo/che non ci appartiene”. La parola poetica con le sue acrobazie espressive intercetta un sapere che l’uomo contemporaneo ha forse perduto.

Tra i presenti si è percepito il tono profondo della parola. Il suo respiro silente. Educativo. Quando, in particolare, ognuno a turno in sala ha letto o recitato due poesie. Con piacere pubblichiamo l’elenco di coloro che hanno recitato: Lucia Bocale, Virginia Macchiarolo, Luisa Palmieri, Luigi Pizzuto, Natalina Di Legge, Rosa Tronu, Rossella De Magistris, Gino Rosati, Elvira Di Lena, Maria Carmela Mugnano, Giacomo Di Cecco, Adelmina Di Cienzo, Anna Catalano, Angela Di Fonzo, Lia Ruggiero, Lina D’Ambrosio, Antonietta Caruso. Con un bel video Oscar Di Lena ha ricordato la poetessa Adele Terzano, socia dell’Archeoclub, sempre in prima linea nel “Porto dei Poeti” e nella “Nave dei poeti”. Maria Carmela Mugnano ha letto le poesie di Valerio Colonna. Promotori del raduno dei poeti Oscar Di Lena, presidente Archeoclub di Termoli, e Antonio Mucciaccio. Presente per l’Anteas del Molise Luigi Pietrosimone. Nella cittadina adriatica le stanze dell’io abbracciano il mare e si aprono al mondo. Durante il convivio è stata diffusa la poesia “Il dono” di Mariapia La Torre. Poetessa. Curatrice su “Il Quotidiano di Bari” della rubrica “Pane e quotidiano”. Pochi grammi di poesia al giorno per stare a contatto con l’universo poetico che vibra intorno a noi.

Luigi Pizzuto

Galleria fotografica