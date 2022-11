Fuori dai margini: idee per il contrasto alla grave emarginazione adulta

TERMOLI. Si terrà domani, giovedì primo dicembre presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli tra le 9 e le 13 il convegno dal titolo Fuori dai margini: idee, politiche, interventi per il contrato alla grave emarginazione adulta in basso Molise e in Molise.

La giornata è promossa dal Csv Molise, nell'ambito di un bando aperto nell'estate 2022 per il "sostegno alle associazioni nell'organizzazione di convegni, seminari e giornate promozionali". L'associazione FACED è ente capofila; entri partner la Cooperativa Sociale Il Noce, la Cooperativa Sociale DiversaMENTE, l'Associazione di Promozione Sociale SHOMER.

Nel corso del convegno, dopo i saluti istituzionali da parte dell’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Termoli, ci sarà un’introduzione a cura dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Molise, che indagherà il ruolo dei servizi e dell’assistente sociale nella società di oggi, che muta e si trasforma repentinamente, facendo emergere nuovi bisogni e inedite sfide.

Con Giuseppe Dardes, formatore della Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora, si inquadrerà il fenomeno del grave disagio adulto e i possibili strumenti per costruire reti di protezione in favore delle persone senza dimora e di altre persone a rischio di esclusione sociale e abitativa.

Gli interventi seguenti saranno focalizzati sulle azioni territoriali in atto per il contrasto alla povertà e alla grave emarginazione: il coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, Antonio Russo, discuterà della programmazione locale per il contrasto alle povertà e dell’attuazione del Reddito di Cittadinanza nel territorio; don Franco D’Onofrio, di Shomer APS e Caritas Campobasso e Gianni Pinto della Caritas Diocesana di Termoli-Larino esporranno l’impegno delle Caritas locali nei rispettivi territori e le opere segno realizzate.

Infine, un focus specifico sarà dedicato ad indagare l’area del raccordo con i servizi specialistici del territorio per lo sviluppo di un sistema integrato di tutela e reinclusione delle persone senza dimora, che spesso sono portatrici di bisogni complessi e di problematiche multiple: il dottor Alessandro Gentile tratterà proprio di solitudine, casi complessi, isolamento e marginalità delle persone che vivono in strada; Maria Grazia Iovine, Assistente Sociale Specialista del Servizio per le Dipendenze di Termoli, relazionerà sui servizi a bassa soglia per il contrasto alle dipendenze patologiche e sulla opportunità di rafforzare i legami tra Ser.D e servizi a bassa soglia stessi.

Marco Cataldo, dell’Ass.ne FACED ETS e della Coop. Il Noce modererà l’incontro.

Il Convegno è patrocinato dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Molise per cui la partecipazione alla giornata prevede un riconoscimento ex-post di Crediti Formativi per le e gli Assistenti Sociali.

Sarà un’occasione importante per ascoltare le voci di chi ogni giorno opera in modo competente sul campo, nella certezza che le buone pratiche e i buoni progetti necessitano, per una buona riuscita, del coinvolgimento attivo ed empatico delle comunità locali, perché nessuno si libera da solo, ma ci si libera insieme, in solidarietà!

La cittadinanza tutta, le molte persone impegnate nel supporto a chi rischia per vari motivi di restare indietro è sinceramente invitata alla partecipazione!

