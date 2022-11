Dal "Castello d'argento" alla scuola di teatro musicale, la scalata di Anna Botticelli

TERMOLI. C’è una ragazza di Termoli, poco più che ventenne, che da sempre ha avuto innata la passione per il canto nelle sue corde vocali. Come aveva l’occasione, lei mostrava la sua attitudine migliorando giorno per giorno.

Lei è Anna Botticelli. La sua passione nasce sin da bambina e, appena le si presentò l’occasione, i suoi genitori, Nicola e Nicoletta, la iscrissero allo “zecchino d’oro” termolese, il “Castello d’argento”.

Il festival ideato da colui che poi si rivelò il suo mentore, Nicolino Cannarsa. Il nome Nicola ricorre ed è presente nella vita di Anna, rivelandosi molto importante. Nicolino Cannarsa le permise di spiccare il volo. Il Castello d’Argento, per lei, fu il primo trampolino di lancio per convincerla ancora di più che il canto potesse diventare il suo futuro. Dopo il Castello d’Argento, tra la scuola e altro, Anna non ha certo smesso di pensare al bel canto.

Ecco che appena maggiorenne, sempre il suo mentore Nicolino Cannarsa, si mise in testa, riuscendoci, di riproporre una compagnia teatrale amatoriale per mettere in scena delle commedie musicali che già lui aveva proposto al pubblico una quarantina di anni prima. Costituita la compagnia, che ha chiamato come il suo brano divenuto l’inno di Termoli “‘U Battellucce”, riscrisse con aggiornamenti più consoni ai giorni nostri, la commedia musicale tratta dal romanzo di Alessandro Manzoni “I Promessi Sposi”.

Nel momento della distribuzione dei ruoli, soprattutto per i personaggi principali, Renzo e Lucia, Cannarsa non si dimenticò di quella bambina nel suo “Castello d’argento”. È così fu. Renzo fu assegnato a Manfredo Cannarsa e Lucia prese le sembianze di Anna Botticelli.

Cannarsa come talent scout ci prese in pieno. Anna come interprete di Lucia fu la carta vincente di tutti gli spettacoli che al Fulvio di Guglionesi fecero sold-out. La ciliegina sulla torta. Ovunque portassero in scena la commedia c’era un tripudio di applausi e standing ovation, anche fuori regione.

Naturalmente, il successo della commedia musicale stimolò ancora di più Anna a continuare e migliorare professionalmente. Partecipò a contest canori su web con ottimi risultati, fino ad approdare, oggi, in una scuola teatrale e musicale di gran prestigio dopo il suo esordio a 10 anni. Dopo aver anche conseguito il diploma EsaBac, intrapreso il percorso di studi alla BMTA di Bari, nel 2020 si trasferisce a Novara per studiare alla prestigiosa Stm e, quest’anno, è entrata a far parte del Musical Maria diretto da Marco Iacomelli.

La STM, la scuola di Teatro Musicale di Novara con la direzione artistica di Marco Iacomelli, è l’unica scuola di teatro musicale in Italia a risiedere stabilmente dentro un teatro di tradizione, la Fondazione Teatro Coccia di Novara. STM ha sede a Novara, integrata in un circuito culturale e teatrale di altissima qualità.

Gli studenti hanno l’occasione di partecipare da protagonisti alle produzioni e alle iniziative del Teatro Coccia, acquisendo così importanti esperienze professionali fin dal momento in cui muovono i primissimi passi nel mondo della professione.

Anna assieme agli altri studenti, per raggiungere le performance richieste dalla scuola, lavora molte ore al giorno questo permette loro di fare esperienza professionale di grande rilevanza e prestigio. Grazie a queste attività gli studenti approfondiscono e arricchiscono il proprio curriculum artistico. L’appuntamento in teatro, messo in scena davanti ad un numeroso pubblico competente, dove la nostra Anna è stata all’altezza del compito in modo esaltante, è stata parte integrante di un Musical a Corte è dedicato a Hollywood ovvero ai Musical nati direttamente per il grande schermo, senza passare dal palcoscenico, si è partiti dal primo film sonoro della storia :” Il Cantante di Jazz” poi si passa da un film del 1933 “42nd Street “Biancaneve e i 7 nani”, il classico “Il Mago di Oz”, “Un Americano a Parigi”, “Cantando sotto la Pioggia”, “Saranno Famosi”, “La Sirenetta”, “Mouline Rouge”, “La La Land” e “The Greatest Showman”.

Dal Castello d’argento a U’Battellucce, la nostra ugola d’oro come una bellissima aquila ha spiccato il volo verso cime altissime.

