Educazione e formazione, Guglionesi primeggia nel concorso "Cinema Ambiente e Cultura”

GUGLIONESI. Sugli scudi l'istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, che primeggia nel concorso “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”. A darne notizia, con evidenti entusiasmo e soddisfazione per il risultato conseguito, è stata la dirigente scolastica, Patrizia Ancora. Il bando nazionale era stato promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. “Ci.A.C. Cinema Ambiente e Cultura”, questo il nome del progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Cinematografica Lilly, mira a educare gli studenti al linguaggio iconico, fornendo strumenti di decodifica e competenze specifiche circa le varie fasi in cui si articola la realizzazione di un prodotto cinematografico (scrittura, pre-produzione, riprese, montaggio e post-produzione).

Obiettivo finale è la produzione di un cortometraggio realizzato interamente dagli studenti con la supervisione di professionisti, sotto la direzione del regista e Responsabile Scientifico di progetto Simone D’Angelo. Il tema del progetto è quello dell’educazione ambientale, e in particolare della riscoperta del legame simbiotico che unisce l’essere umano alla natura. Gli studenti saranno quindi coinvolti in un percorso che, da un lato, li conduce alla riscoperta del rapporto tra loro stessi e l’ambiente, con l’obiettivo di formare cittadini più attenti e consapevoli rispetto al tema della sostenibilità; e dall’altro offre loro gli strumenti teorici e pratici necessari per realizzare un prodotto cinematografico, e scoprire le mille sfaccettature di un mondo magico e affascinante.

