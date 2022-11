“Textile-design, dal tessuto all’abito”, primo premio al liceo artistico Jacovitti

TERMOLI. Le classi quarte del Liceo artistico Benito Jacovitti di Termoli si aggiudicano il primo premio del concorso “Storie di alternanza” tra 147 istanze pervenute da tutto il territorio nazionale; il premio è indetto da Unioncamere e Camere di commercio italiane, dal 2017, per dare visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione Its, di percorsi duali o di Pcto, elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali.

Il liceo artistico Jacovitti vince grazie al progetto Pcto “Textile-design, dal tessuto all’abito”, nell’ambito del quale sono stati simulati contesti e processi di una realtà artigianale di ridotte dimensioni, coinvolgendo la sartoria Sis Handmade, in qualità di azienda madrina, e Arturo Amitrano, esperto serigrafo (fondatore dello studio di serigrafica 56fili a Roma) e professionista dalla carriera densa di collaborazioni con artisti, di fama internazionale, come Edoardo Tresoldi e Gonzalo Borondo.

Il progetto si inserisce nel filone di iniziative volte a promuovere il Made in Italy e a colmare il divario tra scuola e lavoro, grazie allo sviluppo di competenze nell’uso creativo dei linguaggi artistici, finalizzati alla produzione di manufatti impiegando tecniche digitali e artigianali, e alla comunicazione dei risultati ottenuti.

Si è ritenuto fondamentale fornire agli studenti gli strumenti, le conoscenze e le competenze da spendere non solo fuori dal contesto territoriale, regionale e nazionale, ma anche e soprattutto per favorire la nascita di iniziative imprenditoriali, all'interno della regione Molise, ai fini della creazione di un indotto afferente alle industrie culturali e creative che al momento manca. Il progetto ha interessato le due classi terze, indirizzo arti figurative e architettura e ambiente, nell'anno scolastico 2021/2022 ed è consistito nella progettazione e realizzazione di stampe su tessuti mediante sperimentazione della stampa serigrafica, nella progettazione e realizzazione di abiti con i tessuti prodotti e nella creazione di un evento finale per la restituzione al pubblico dei risultati del lavoro svolto, durante l'esperienza professionalizzante. Il progetto è stato articolato in cinque step, in orario scolastico ed extrascolastico, e sviluppato nell’arco di quattro settimane. Grazie all'attività di Pcto, gli studenti hanno portato a termine un'esperienza estremamente formativa grazie alla quale hanno avuto modo di sperimentare, rendere esecutiva un'idea progettuale e soprattutto interfacciarsi con professionisti ed esperti del settore fashion design e stampa d'arte, migliorando le loro conoscenze e competenze trasversali.

