Parità e violenze di genere: il dibattito all'istituto Majorana

Parità e violenze di genere: l'intervista al giudice Daniele Colucci

TERMOLI. “Cappuccetto ha le scarpe rosse e non ha più paura del Lupo” questo è il titolo dell’interessante incontro che si è tenuto a Termoli presso l’istituto “Majorana”. Incontro che si ricollegava alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza di genere.

Per l’evento erano presenti al tavolo del convegno la professoressa Maddalena Chimisso, dirigente del “Majorana”, il dottor Daniele Colucci Magistrato e Consigliere della Corte di Appello di Napoli e la collega Giornalista Viviana Pizzi direttrice della Testata Controvento online.

Il titolo dell’incontro suona come un guanto di sfida verso il lupo, l’orco che si macchia di violenza sul genere femminile. Un titolo coraggioso che rappresenta un grido di dolore ma anche di ribellione.

Le donne, vittime inconsapevoli innocenti per atti di violenza gratuita fisica e psicologica, vengono paragonate a Cappuccetto rosso. Una Cappuccetto che indossa le scarpe rosse e non ha più paura del Lupo.





Interessante, davanti ad una platea di studenti numerosa, l’intervento del Magistrato il dottor Colucci, che ha spiegato quello che la Magistratura e i mezzi impiegati fanno per combattere questo crimine perpetrato a danno della donna.

Le leggi esistono, vanno interpretate ma anche applicate. Il governo vorrebbe inasprirle, ci ha detto il Giudice Colucci, ma le leggi per punire adeguatamente questo crimine di genere esistono già. Bisogna, ripeto, applicarle nel modo giusto e consono.

Ma è positivo fare incontri di questo genere, che sono una sorta di ribellione alla violenza e in qualche modo le stesse donne si vogliono ribellare e non più subire senza reazione alcuna. È proprio il caso di gridarlo ai sette venti, Cappuccetto non ha più paura del lupo cattivo adesso indossa oltre al cappuccio anche le scarpe rosse.

È giunto il momento che anche il Lupo debba avere paura di Cappuccetto Rosso.

