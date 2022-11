Solidarietà attraverso il volontariato, l'incontro a Termoli

TERMOLI. Domenica 4 dicembre 2022, alle 17, nell’Auditorium Santa Maria degli Angeli a Termoli, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato promossa dall’Onu, si terrà un convegno organizzato dalla Caritas diocesana di Termoli – Larino in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato del Molise.

Obiettivo dell’incontro, aperto a tutte le associazioni di volontariato del Basso Molise, è quello di riflettere sull’impegno di tanti volontari, oltre cinquemila solo nel nostro Paese, che ogni giorno mettono a disposizione il proprio tempo per rispondere alle tante emergenze dei nostri territori: da quelle più di carattere sociale e relazionale a quelle ambientali e di protezione civile.

Angiolino Laviola, Vicepresidente vicario del CSV Molise e Giuseppe Dardes, formatore dell’associazione “L’aratro e la stella”, dopo l’introduzione di S.E. Mons. Gianfranco De Luca, affronteranno il tema “Solidarietà attraverso il volontariato. Agire ora per il bene comune” delineando la complessità delle sfide che il volontariato si trova oggi a vivere e il suo contributo alla promozione del bene comune. L’incontro sarà moderato dal giornalista Fabrizio Occhionero.

