Un Poster per la Pace: 280 gli elaborati realizzati a Termoli, Portocannone e San Martino

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Tifernus ha lanciato il concorso un Poster per la Pace fra i plessi scolastici di Termoli, Portocannone e San Martino. Sono stati prodotti 280 Poster e ne saranno premiati 12, nella cerimonia in programma domattina, sabato 3 dicembre, alle ore 10, presso la sala consiliare del comune di Termoli) che costituiranno i dodici mesi del calendario 2023. Due di essi sono risultati vincenti ex equo e sono già stati inviati alla selezione nazionale. Il concorso è svolto contemporaneamente in tutti gli oltre 200 paesi in cui i Lions sono presenti. Anche in Russia ed Ucraina. Francesco Cristaldi, presidente del club, sostiene che assistere ad una guerra che coinvolge anche la popolazione civile in Europa dopo 75 anni di pace è sconvolgente e frustrante oltre che inaccettabile. I popoli europei, nel momento del pericolo, si sono irrigiditi e rischiano di tornare a nazionalismi auto protezionistici che mettono alla porta i principi fondamentali.

«I Lions Europei sono pienamente coinvolti in questo processo. L'azione dei Lions deve essere protesa a convincere i popoli a mettere al centro di ogni scelta i diritti inalienabili e fondamentali della persona che oggi sono offuscati ed interpretati sempre più in chiave utilitaristica». «Risulta quindi quanto mai opportuno e necessario partecipare in massa a questo concorso. Riflettere tutti, grandi e piccoli su quanto appaia disgustoso e privo di senso cercare la soluzione di controversie attraverso distruzione e uccisioni di massa. Guidare con compassione è il tema che vuole intrinsecamente dimostrare come ogni questione possa essere risolta con il dialogo, anche aspro, ma senza isterie di parte. Un plauso quindi ai dirigenti scolastici che hanno avuto la lungimiranza di comprendere la delicatezza del momento ed aderire. Un plauso agli educatori che hanno guidato i ragazzi. Un plauso ai ragazzi/e che si sono impegnati. Il motto del nostro club, precisa il presidente, è l'amicizia come speranza. I Lions non sono una semplice organizzazione di volontariato ma», precisa ancora il presidente, «donatori di tempo competente».

