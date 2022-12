Encomio al valore civile, il Comune propone il cittadino esemplare Giuseppe Totaro

L'intervista a un cittadino esemplare: Giuseppe Totaro

GUGLIONESI. Non è solo un gesto eroico quello che ha salvato la vita di Amir. Giuseppe Totaro ha pensato al prossimo e l’ha fatto nel modo più bello e umano che possa esistere.





In un mondo in cui, purtroppo, vige l’indifferenza, Giuseppe a quel grido di dolore mettendosi all’opera, grazie anche al corso Bls che Poste Italiane mette in campo per i suoi dipendenti.

Visibilmente emozionato, Giuseppe, nella mattinata uggiosa di questa mattina, sabato 3 dicembre, ha ricevuto oltre alla medaglia e alla targa donatagli dall’amministrazione comunale di Guglionesi, anche l’affetto di tutta la comunità lì presente per lui.

Dai genitori, agli amici di una vita arrivando ai clienti della posta che da anni si lasciano aiutare da lui in ogni procedura da svolgere. Presenti alcuni colleghi e la direttrice dell’ufficio postale di Guglionesi.

«Un esempio da seguire- ha spiegato il cardiologo Giuseppe D’Ascenzo, ospite insieme agli operatori del 118 che hanno, poi, soccorso Amir- questi corsi devono essere fatti. Grazie alle manovre eseguite dal vostro concittadino, oggi Amir è salvo. La tempestività del 118, a volte, non basta. Per questo servono più persone come Giuseppe».

Giuseppe ha ricordato quel famoso pomeriggio. Un gioco del destino e fatto di coincidenze che, oggi, fanno venire un brivido al corpo.

«Non dovevo fermarmi a prendere il caffè alla stazione di servizio ma poi ho pensato, perché no. E allora mi sono fermato ed ho iniziato a sentire le grida. In un primo momento non capivo e, soprattutto, non vedevo, poiché c’era un grosso mezzo davanti alla mia visuale. Poi, spostandomi ho notato un uomo riverso a terra e un’anziana persona che cercava di soccorrerlo. Mi sono immediatamente precipitato sul posto, e facendo spostare l’anziano, vedendo che Amir non dava segni di vita ho messo in pratica ciò che avevo imparato al corso. Tre cicli da 30 di massaggi cardiaci. Mi sono fermato solo quando Amir ha iniziato a tossire e nel frattempo arrivavano loro, il 118».

Orgogliosi di questo gesto esemplare il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti e la presidente del consiglio comunale Barbara Morena che hanno ribadito il grande valore di Giuseppe ed hanno proposto di effettuare dei corsi insieme al dottor D’Ascenzo che si è detto prontamente disponibile.

Ma le sorprese per Giuseppe non sono finite con la premiazione da parte dell’amministrazione.





La presidente del consiglio Barbara Morena, prima di ringraziare i presenti intervenuti, ha dichiarato che «doveva esserci la dottoressa Elvira Nuzzolo, vicario reggente della Prefettura di Campobasso. Per motivi personali non è potuta intervenire qui oggi ma sarà cura nostra, mia e del sindaco provvedere alla richiesta del “riconoscimento dell’encomio al valore civile” per Giuseppe. Encomio che ogni anno viene riconosciuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chi ha eccelso in alcuni campi. E noi speriamo di farlo con Giuseppe»

