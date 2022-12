"Come si legge un libro", il seminario alla Biblioteca Diocesana

LARINO. Venerdì 9 dicembre a Larino un seminario dedicato alla lettura presso la Biblioteca Diocesana.

Come si legge un libro? La lettura è una tecnica da imparare o una passione innata? Cosa ci succede quando leggiamo?

Sono queste alcune delle domande che faranno da sfondo al seminario dedicato alla lettura che si terrà venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 19 presso la Biblioteca Diocesana "Mons. Biagio D'Agostino" a Larino.

"A distanza di quasi un anno di vita nella sua nuova sede di Larino - dichiara don Claudio Cianfaglioni, direttore della biblioteca - abbiamo pensato di riflettere su una domanda che è quasi una condizione di possibilità, un interrogativo previo per ogni appassionato di libri e di lettura: come si legge un libro? Lo faremo dialogando con una pedagogista, un filosofo e un monaco: tre figure abituate da sempre a "maneggiare" libri! E lo faremo in un luogo, la nostra Biblioteca Diocesana per l'appunto, la cui vocazione non è solo quella di conservare libri e consentirne la fruizione, ma anche di essere un piccolo laboratorio culturale per i giovani del nostro territorio che anche in questa circostanza saranno interlocutori dei nostri ospiti, e per chiunque desidera continuare a nutrirsi attraverso lo straordinario patrimonio culturale che i libri ci consegnano".

Ospiti a Larino saranno la dottoressa Martine Gilsoul, formatrice montessoriana, il professor Giovanni Salmeri, filosofo, docente presso l'Università di Roma "Tor Vergata", e dom Fabrizio Messina Cicchetti, monaco benedettino, direttore della Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica in Subiaco.

L'appuntamento è, dunque, venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 19 presso la Biblioteca Diocesana "Mons. Biagio D'Agostino" in Via Seminario a Larino.

