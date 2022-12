Guardia costiera, al luogotenente Angelo Cataldo la "medaglia Mauriziana"

TERMOLI. ‌Angelo Cataldo, primo luogotenente della Marina Militare di stanza ora Vasto con il grado di vice comandante nonché Capo Sezione Tecnica. In passato a Termoli ha lavorato dal 1993 al 2017, compresi 3 anni di comando alle Isole Tremiti.

Onorato di essere cittadino termolese, lo scorso sabato 3 dicembre, in occasione dei festeggiamenti della Santa Barbara organizzati dall'Anmi di Vasto, ha ricevuto dal Comandante dell'ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, un attestato che per un militare rappresenta un prestigioso traguardo in quanto evidenzia un’intensa attività.

La medaglia Mauriziana, 10 lustri di carriera in appena 33 anni di servizio effettivi. All’ufficiale Angelo Cataldo, un amico di tanti di noi, non possiamo che fargli come redazione di Termolionline, le nostre felicitazioni per questo ambito riconoscimento e augurargli altri anche più prestigiosi meriti. Ad Majora Angelo.

Galleria fotografica