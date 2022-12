Natale a Termoli, svelato il calendario delle festività

TERMOLI. “Natale ricco mi ci ficco”. Presentato nella sala del consiglio comunale di Termoli, questa mattina, il programma di “Natale a Termoli 2022”.

Un ricchissimo programma di eventi che dal prossimo 8 dicembre, per oltre un mese, fino al 19 gennaio 2023 catapulteranno a Termoli una quantità di eventi natalizi, inerenti alla festa più bella dell’anno.

Eventi che accontenteranno tutti, grandi e piccini.

Si comincia con un evento nostalgico al PalaSabetta, giovedì 8 dicembre, con “La Città del Disco”, dove si potranno scambiare, ascoltare e anche acquistare dischi in vinile che sono davvero pezzi da collezione.

Il tutto organizzato dall’associazione Puglia Eventi.

Dal Borgo di Santa Claus alla Notte di Luce il 21 dicembre la Carovana di Babbo Natale, a cavallo tra il 23 e 26 dicembre in piazza Vittorio Emanuele ci sara “Il Magico Mondo di Babbo Natale”.

Avvicinandoci al Capodanno, nella giornata del 28, sempre in piazza Monumento “Christmas Dance”.

Torna dopo la pandemia il Capodanno in Piazza.

Il 31 dicembre per festeggiare con musica, balli e brindisi l’arrivo del nuovo anno 2023.

Poi arriverà la Befana in piazza, quella con i vigili del Fuoco e quella del pomeriggio del 6 gennaio con il trio Mago Peppe, Mago Antonio e Mago Checco che promettono divertimento a tutta carica.

Tra il 16 e il 19 gennaio, in scena i canti tradizionali classici del "Sant’Antugne" e il San Sebastiano per le vie della città.

Molti altri eventi in programma, come quelli curati dall’A.s.d. Pro Molise con il suo Christmas Virtuale Village, dove si ricreerà un luogo di formazione, intrattenimento, gaming ed educational learning, attraverso un allestimento unico nel suo genere, mai sperimentato in Italia e adatto a tutte le fasce di età, dai più piccoli ai più grandi.

Il resto, del nutrito programma, stilato dall’Amministrazione aiutati dagli esperti del settore lo potrete leggere a parte sulle locandine stampate per l’occasione, che verranno affisse in città e sulle vetrine dei negozi.

Un natale a tutta festa finalmente dopo alcuni anni di assenza.

Galleria fotografica