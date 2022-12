Coi centri San Damiano gli addobbi di Natale destinati alla città di Termoli

TERMOLI. Addobbi natalizi 2022. Il centro socio educativo San Damiano del Comune di Termoli ed il Centro San Damiano 2 dell'ambito Territoriale sociale di Termoli, gestiti dalla Cooperativa Sociale Sirio, ringraziano il sindaco Francesco Roberti e l'assesore Silvana Ciciola, il dirigente Marcello Vecchiarelli e il Coordinatore dell'ambito Territoriale Sociale di Termoli Antonio Russo per averli nuovamente coinvolti nella realizzazione degli addobbi di Natale destinati alla città di Termoli. La loro disponibilità e attenzione ai bisogni delle persone con disabilità si rivela fondamentale al fine di incrementare l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale e di comunità.

Gli utenti dei centri socio educativi sono sempre entusiasti e onorati di dare il loro contributo. Gli operatori cercano sempre idee nuove per realizzarle in modalità ludica. Ringraziamo anche i cittadini che ogni anno ci fanno tanti complimenti e apprezzano il lavoro svolto. Non resta che augurare a tutti un Sereno Natale.

Galleria fotografica