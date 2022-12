Dalla "Sciarpa della pace" all'Albero di Natale Avos a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Anche quest’anno l’Avos ha allestito, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’albero di Natale che sarà acceso oggi pomeriggio alle 17.30 in piazza della Vittoria. L’albero è stato realizzato dai soci prendendo spunto dalla “sciarpa della pace” confezionata negli anni scorsi. Un’idea che è stata ripresa e trasferita nelle decine e decine di tasselli in lana che abbelliscono l’albero. Tasselli in cui si è fusa la passione e l’arte del cucito delle socie Avos che così rinnovano ancora una volta al presente il loro impegno per l’intera comunità.

Tasselli multicolori che, non solo abbelliscono l’albero, ma anche gli altri alberi pubblici dislocati in piazza.

Come tutti sapranno l’Avos é un’associazione di promozione sociale attiva da anni nel centro bassomolisano, che conta circa 250 soci. Un’associazione giorno dopo giorno impegnata in azioni di solidarietà, il tutto al fine di dare sollievo alle persone in difficoltà anche attraverso apposite raccolte di fondi come quella portata avanti dalla Federcentri che ha visto le socie impegnate nella confezione di borse che saranno vendute in tutta Italia proprio per aiutare i tanti che in questo momento storico vivono un momento di difficoltà.

Appuntamento, dunque, in piazza della Vittoria con l’albero targato Avos e amministrazione comunale.

Galleria fotografica