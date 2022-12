Pane, fave, amore: Provvidenti rinnova la festa di San Nicola

PROVVIDENTI. Una piccolissima comunità che custodisce un grande patrimonio di storia, fede, religiosità e tradizione. Con profonda devozione Provvidenti ha rinnovato la festa in onore di San Nicola di Bari. Tanti gesti, trasmessi tra le generazioni, momenti di incontro e condivisione che tengono viva e consolidano l'identità del paese, dei suoi abitanti, di chi vive fuori con Provvidenti nel cuore.

Dalla preparazione minuziosa delle fave che dalla sera che precede il 6 dicembre vengono preparate e cucinate in grandi pentoloni, alla degustazione di questi legumi poveri il giorno successivo accompagnati dal pane benedetto e portato con amore in processione dalle donne del paese insieme alla statua del santo, dalla santa messa celebrata nel santuario della Madonna della Libera, al ritmo del bufù di Casacalenda che anima la festa. Il tempo sembra essersi fermato in un luogo speciale che sa anche accogliere e trasmettere importanti valori oltre ogni piccolo numero e diventa un posto del cuore. È proprio questo il senso della festa di San Nicola a Provvidenti, è mantenere le tradizioni per dare senso alla vita che continua tra le vie del borgo e tra le sue case che abbracciano anni di storia, di lavoro e di appartenenza.

Le immagini trasmettono l'emozione di questi momenti unici negli occhi e nei gesti di bambini, giovani, adulti e anziani. È così bello ritrovarsi, è importante continuare, sempre promuovendo con entusiasmo tutto ciò che il paese può offrire. In pochi, ma pronti ad accogliere in tanti. Viva San Nicola!

Galleria fotografica